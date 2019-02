Bend je prvo izveo pjesmu "We Will Rock You", a onda i "We Are The Champions"

U noći s nedjelje na ponedjeljak održana je 91. dodjela najprestižnije filmske nagrade na svijetu - Oscar, koju dodjeljuje Američka akademija filmskih znanosti i umjetnosti.

A dodjela je započela nastupom legendarne britanske rock grupe Queen koja je ponovno došla u središte pozornosti zbog filma "Bohemian Rhapsody" koji je noćas slavio s najviše osvojenih Oscara, njih čak četiri - za najbolju montažu zvuka, najbolju montažu i najbolji zvuk, a Rami Malek koji je utjelovio glavnu zvijezdu Freddieja Mercuryja osvojio je zlatni kipić za najboljeg glumca, što je bilo potpuno očekivano.

Bivši pobjednik "Američki idola" Adam Lambert popunio je vokalno mjesto za sinoćnji nastup koji je oduševio okupljene i brojne gledatelje pred malim ekranima.

Bend je prvo izveo pjesmu "We Will Rock You", a onda i "We Are The Champions". Iako baš nitko nikada ne bi mogao dostojno zamijeniti neprežaljenog Freddieja, čini se kako je Adam zadovoljio apetite publike dinamičnim nastupom.

Oduševljene su bile i brojne zvijezde koje su nastup pratile iz prvih redova, a posebno je oduševljen bio glumac Javier Bardem koji je postao viralni hit zbog svoje uživljenosti u nastup.

Javier Bardem is living his best life right now at the #Oscars pic.twitter.com/2TSd4bD1tc — laney (@misslaneym) February 25, 2019

Suprug španjolske ljepotice Penelope Cruz totalno je "poludio" kad je krenuo nastup, no na noge se digla i ostala holivudska krema.

A kako i ne bi na hitove koji se vjerojatno nikada neće zaboraviti.