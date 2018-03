Uskoro će se dodijeliti Oscari, i to po 90. put. Nagrada se dodjeljuje u 24 kategorije. Iako smo očekivali neka imena vidjeti na listi nominiranih - ovaj put ih nema...

Bliži nam se jubilarna 90. dodjela Oscara. U Los Angelesu će se nagrade dodijeliti 04. ožujka u Dolby Theatreu. Nagrada se dodjeljuje u ukupno 24 kategorije, a kao i svake godine, i ove godine postoje posebnosti.

Donosimo vam zanimljive činjenice i brojke s ovogodišnje liste nominiranih:

1. Redateljice su konačno prepoznate

Članovi Akademije konačno su se sjetili i žena, pa su tako nominirali Gretu Gerwing kao redateljicu filma "Lady Bird". Peta je ženaa uopće nominirana u ovoj kategoriji, a prva od 2010. - kada je među nominiranim redateljicama bila Kathryn Bigelow za film "The Hurt Locker".

Rachel Morrison, direktorica fotografije za "Mudbound", prva je žena ikad koja je nominirana za kinematografiju.

2. Kraljica Meryl

Meryl Streep apsolutna je kraljica Oscara. Tako je dobila najviše nominacija otkad se Oscari dijele, ove godine je i 21. put nominirana za Oscara, a ovog puta za film "The Post" Stevena Spielberga. Triput je Oscara i dobila - i to za filmove: "Kramer vs. Kramer", "Sophie's Choice" i "The Iron Lady".

3. Svaka čast, maestro

John Williams nominiran je po 46. puti za glazbu, ovog puta za "Star Wars: The Last Jedi". Sveukupno je dosad dobio 51 nominaciju, po čemu je rekorder među živima. Prelazi ga jedino pokojni Walt Disney.

4. Kobe Bryant

Košarkaš Kobe Bryant nominiran je za Oscarazahvaljujući svojoj suradnji s Glenom Keaneom i Johnom Williamsom za kratki animirani film "Dear Basketball". Bryant je scenarist i pripovjedač u filmiću.

5. Najveća iznenađenja nominacija

Među velikim iznenađenjima ove godine bili su Armie Hammer i Hong Chau te film "Wonder Woman", koji nije dobio niti jednu nominaciju. Začuđuje to što su i Armie i Hong bili nominirani za Zlatne globuse, koje se inače naziva i velikim prognozerima Oscara.

"Mudbound" i "The Big Sick" nisu nominirani u kategoriji najboljeg filma, iako su dobili ostale nominacije. Steven Spielberg i Martin McDonagh nisu nominirani u kategoriji najboljeg redatelja, iako stoje iza dva najrazvikanija filma godine.

S druge strane, Denzel Washington pokupio je, iznenadivši mnoge, osmu nominaciju za najboljeg glumca, te je tako postao Afroamerikanac s najviše nominacija u povijesti dodjele Oscara.