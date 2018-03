U noći s nedjelje na ponedjeljak u Los Angelesu održava se 90. dodjela Oscara. Ususret dodjeli otkrivamo vam zanimljive činjenice o prestižnoj nagradi koje možda niste znali.

Još je malo ostalo do najvažnije noći u Hollywoodu. Oscari će se i ove godine dodjeliti u čuvenom Dolby Theatreu, a svečanost dodjele koju uživo možete pratiti na portalu Dnevnik.hr, vodit će Jimmy Kimmel. Ususret ovogodišnjoj dodjeli Oscara za vas smo izdvojili neke zanimljivosti koje vrlo vjerojatno niste znali.

Prije same dodjele sve oči svake godine uperene su u oskarovski crveni tepih. No, ono što možda ne znate je to da je tepih na Oscarima ima posebnu nijanse crvene boje koja se ne koristi niti na jednoj drugoj manifestaciji osim na dodjeli Oscara.

Tepih se tradicionalno rasprostire u srijedu prije same ceremonije, a od eventualnih vremenskih nepogoda štiti ga nadzemna struktura izgrađena samo za tu svrhu.

Crveni tepih ispred Dolby Theatrea dugačak je 152 metra i širok 10 metara.

Uzvanike koji stižu na crveni tepih čeka oko 150 novinara iza zaštitne ograde.

Svi uzvanici, pa čak i najveće zvijezde, moraju pokazati svoju propusnicu. Inače, ništa od Oscara za njih.

Sve sudionike i nominirane koji prolaze crvenim tepihom pozdravljaju obožavatelji koji se nalaze s desne strane, te novinari koji su smješteni s lijeve strane.

Za obožavatelje je osigurano 735 sjedećih mjesta, a svoje mjesto mogu osigurati slučajnim odabirom na lutriji, raznim natjecanjima, promocijama, ali i ponekad preko prijateljskih i obiteljskih veza.

Samo 50 fotografa ima pravo fotografirati uzvanike na crvenom tepihu. Što se pak tiče medijskih organizacija ove godine stiglo je čak 785 zahtjeva za akreditacijama, a odobreno je njih samo 299.

90. dodjela Oscara u Dolby Theatreu održava se po 17. put, a prenosit će se u više od 225 zemalja.

Ukupno bit će podijeljeno 48 zlatnih kipića, od čega polovica (njih 24) rezervirana je za natjecateljske kategorije.

Svaka zlatna statua je jednaka. 34,2 centimetra iznosi visina zlatnoga kipića, a težina

3,85 kilograma.