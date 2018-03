U noći s nedjelje na ponedjeljak u Los Angelesu se dodjeljuju Oscari, i to po 90. put. Show će voditi Jimmy Kimmel

U Los Angelesu se sve užurbano priprema za jubilarnu 90. dodjelu Oscara, koju uživo možete pratiti na DNEVNIK.hr-u.

Dodjelu će viditi Jimmy Kimmel, a kao i svaka dosad, i ova ima svojih posebnosti i zanimljivosti. No, što je s prijašnjim dodjelama? Koliko znate o Oscarima? Donosimo vam najinteresantnije činjenice vezane uz najvažniju dodjelu filmskih nagrada.

Tri filma koja su osvojila najviše nagrada

To su: "The Lord of the Ring: The Return of the King", "Titanic" i "Ben Hur".

Velika je dobna razlika među dobitnicima

Najmlađa osoba koja je ikad dobila Oscara imala je svega deset godina. Radi se o glumici Tatum O'Neal, koja je nagradu dobila 1973. godine, a nagradu duguje filmu "Paper Moon". Najstariji dobitnik je Christopher Plummer, koji je Oscara dobio s 82 godine, i to za film "Beginners".

Statue vrijede milijune

Michael Jackson svojedobno je platio 1,54 milijuna dolara kako bi posjedovao Oscara iz 1939. godine, a kojeg je dobio David Selznick za najbolji film - radi se o klasiku "Gone With the Wind".

Walt Disney je apsolutni rekorder

Disney drži rekord za najviše nominacija za Oscara, čak 59. Osim toga, i dobio je najveći broj Oscara - 26.

Ne mogu svi dobiti

Glumac Peter O'Toole drži rekord za najviše nominacija, a da nikad nije dobio. Bio je nominiran čak osam puta, no uvijek mu je nekako izmaknula nagrada.

Najgledaniji prijenos Oscara

Najviše ljudi dodjelu je gledalo 1998. godine, kada je za najbolji film Oscara pokupio "Titanic".