Glumica Ornela Vištica na svom je profilu na Instagramu otkrila da je pozitivna na koronavirus i kako se osjeća posljednjih nekoliko dana nakon što je saznala da je zaražena.

"Korona, dan šesti. Važno je ostati smiren, po meni, možda i najvažnije i pratiti svoje tijelo. Srećom temperaturu sam zasad imala samo jedan dan i poprilično me oslabila. Iako svaki organizam reagira drukčije, reći ću, kako meni najviše pomažu čajevi, topla limunada i ananas. Imam nevjerojatnu želju za ribom. Pijem vitamin d, c, cink, beta glukan i aspirin. Dišem normalno. Čitam puno. Glava radi odlično. Jedino mi je tijelo malo usporeno, teško i iscrpljeno.

Simptomi su se pojavili, četvrti dan od kontakta, nešto jača glavobolja, pomislila sam kako je to od previše čitanja. Sretno svima koji se nešto teže bore s virusom i poruka za sve da se paze maksimalno. Vjerujem kako ćemo iz ovog vremena izaći snažniji, odgovorniji, smireniji i strpljiviji", zaključila je Ornela.

U komentarima je dobila poruke sa željama za što brži oporavak i puno podrške, a neki su zaključili da unatoč koroni izgleda prelijepo.

"Držite se kolegive i neka se ne pojavi više niti jedan drugi simptom", "Brz oporavak", "Draga, pa ti i u bolesnom stanju izgledaš savršeno", "Čuvaj se draga Ornela i miruj, odmaraj", "Samo jako Ornela", "Brz i potpun oporavak", "Drži se mila, proći će", "Samo hrabro lijepa", "Brz oporavak draga naša Ornela, bit će to dobro", dio je poruka koje je dobila u komentarima.