Orianne Collins objavila je putem društvenih mreža da se razvodi od Thomasa Batesa nakon samo godinu dana braka.

Bivša supruga slavnog glazbenika Phila Collinsa, 47-godišnja Orianne Collins objavila je vijest da podnosi zahtjev za razvod od svog 32-godišnjeg supruga, gitarista Thomasa Batesa i to samo nakon godinu dana braka.

Dizajnerica nakita oglasila se na Instagramu s objavom u kojoj stoji da se udala zbog emocionalnog stresa koji je doživjela u karanteni tijekom pandemije koronavirusa, zbog čega se nije ponašala u skladu sa svojim karakterom.

"Vjerujem da me emocionalni stres zbog karantene natjerao da se ponašam na taj način i da radim stvari koje nisu u skladu s mojim karakterom. Srećom, već sam se suočavala s izazovnim situacijama i kao i uvijek, skupit ću snagu, okružiti se najboljim timom i pronaći hrabrost da učinim pravu stvar. Hvala mnogima koji su me podržavali u prošlosti, to puno znači mojoj obitelji i meni. Da budemo jasni namjeravam pustiti odvjetnicima da se bave ovime iza zatvorenih vrata, a ne u medijima, zbog čega objavljujem izjavu na svom osobnom računu", napisala je.

Uskoro bivši supružnici bračne su zavjete izmijenili 2. kolovoza 2020. godine u kapeli Graceland u Las Vegasu, no ljubav očito nije mogla dugo potrajati.

Orianne se proslavila svojom romansom s danas 70-godišnjim Philom s kojim je bila u braku od 1999. do 2006. godine, a mirili su se nekoliko puta između 2016. i 2019. godine.

Usred svog razvoda s Thomasom, Orianne je i dalje upletena u parnicu s Philom i to zbog oko 40 milijuna dolara vrijednog imanja na Floridi koje su nekada dijelili, no glazbenik se predomislio kada je čuo vijest o njezinu novom braku i odlučio ju je deložirati.

"Izvorni dogovor je bio da ona dobije polovicu vrijednosti kuće. To je bio dogovor koji su sklopili. Ona je sada podigla tužbu i sudac je odlučio da njezin slučaj može ići naprijed", izjavio je njoj blizak izvor za Page Six.

Orianne i Phil prvo su se vjenčali u Švicarskoj u srpnju 1999., pa su se razveli 2008 i ponovno se ujedinili 2015. godine.

Vijest o njezinom najnovijem razvodu dolazi samo tjedan dana nakon što je razgovarala o svom gorkom razlazu s Philom u jednom iskrenom intervjuu u kojem je izjavila da ju je glazbenik natjerao da bude prava ku***.

U razgovoru za The Sun, Orianne je rekla: 'Živjeli smo zajedno u Miami Beachu s našom djecom više od šest godina. Bila je to moja kuća koliko i njegova.

A kad je saznao da sam se udala jako se naljutio i to je bilo to. Iskreno, tužno je. Jako je tužan način na koji me on prikazuje kao lošu osobu.

