Lijepa Dubrovčanka Ora Antonia Ivanišević nova je Miss Universe Hrvatske 2021. godine.

Ora Antonia Ivanišević studentica je menadžmenta u turizmu i osvojila je žiri svojom pojavom i osobnošću, te ponijela laskavu titulu Miss Universe 2021. u konkurenciji od ukupno 15 finalistica.

Ora se 12 godina profesionalno bavila odbojkom i sudjelovala je na velikim međunarodnim natjecanjima. Veliku ljubav ima prema umjetnosti, poznata je u svom gradu po svojim slikama, a u slobodno vrijeme voli pisati romane i pjesme. Jako je vješta u šminkanju i radila je kao privatna vizažistica i stilistica kose. Među najboljim je studentima na fakultetu i vjeruje da će jednoga dana voditi svoj hotel ili biti vrsna umjetnica i spisateljica bestsellera. Jedan od najdražih hobija joj je volontiranje u domu Udruge za Downov Sindrom.

Kao Miss Universe Hrvatske želi se zalagati za ravnopravne mogućnosti napredovanja u poslu za žene i muškarce te smatra da je najveći izazov modernog doba ženama samostalno uspjeti doći za "veliki" stol. Želi biti glasnogovornica i ambasadorica za sve one žene koje nisu nikada imale dovoljno poštovanja prema sebi, svojem obrazovanju i svojem tijelu i koje je strah sprječavao da budu više nego što misle da je moguće.

Finalni izbor Miss Universe Hrvatske 2021. održan je u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu. U finalu izbora nastupilo je petnaest djevojaka iz cijele Hrvatske koje su put do titule i mandata hrvatske predstavnice te blistave krune započele prije tjedan u Istri na pripremama u Park Plaza Histria hotelu u Puli te u hotelu Esplanada na preliminarnom natjecanju dan prije finala.

Prednatjecanje za plasman u Top 10 uključivalo je intervju s članovima žirija i natjecanje u kupaćim kostimima. Da nisu samo lijepe nego i pametne i uspješne, dokazuju njihove biografije. Među finalisticama se naime kriju mlade pravnice, psihologinje, menadžerice, inženjerke strojarstva ili šumarstva te studentica genetike. Sve one pravi su primjer da ljepota i pamet itekako idu zajedno i zašto upravo one mogu biti primjer mladim djevojčicama.

Najuspješnijih deset djevojaka s preliminarnog natjecanja plasiralo se u Top 10 najprestižnijeg nacionalnog izbora te nastavilo natjecanje predstavljajući se u dnevnim kombinacijama, kupaćim kostimima i večernjim haljinama.

Matea Babić, Ozana Franović, Ivona Gradečak, Ora Antonia Ivanišević i Lorena Mustać plasirale su se u Top 5 i imale priliku odgovarati na pitanja žirija i pokazati svoju elokventnost. Odgovarale su na teme globalnog zatopljenja, siromaštva, migrantske krize, slobode govora i sličnih.

Drugom pratiljom proglašena je Ozana Fanović, a prvom pratiljom Lorena Mustać, koja je ponijela i titulu miss simpatičnosti.

Prošlogodišnja pobjednica Mirna Naiia Marić okrunila je svoju nasljednicu, 25. po redu Miss Universe Hrvatske, koja je kao glavnu nagradu dobila četverogodišnji dodiplomski studij ili MBA studij Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta u vrijednosti do 20 tisuća eura.

Hrvatska Miss Universe dobila je i čast predstavljati našu zemlju na najprestižnijem svjetskom izboru ljepote Miss Universe 2021 krajem ove godine.

U glazbenom dijelu programa nastupio je najbolji muški vokal Jacques Houdek i Maja Bajamić dok su program vodili Davor Garić i Jelena Glišić. U publici su viđene i nekadašnje misice s ovom titulom Ivana Mišura, Ivana Delač, Mia Rkman, Mia Pojatina i Natalija Prica.

Miss Universe najprestižniji je izbor ljepote na svijetu s tradicijom dugom 69 godina čiji je vlasnik WME/IMG agencija, globalni lider u svijetu zabave, sporta, događanja, medija i mode. Pobjednica Miss Universe godinu dana živi u New Yorku i surađuje s raznim organizacijama za borbu protiv širenja HIV-a i borbi protiv AIDS-a te postaje ambasadorica dobre volje pri UN-u. Izbor Miss Universe uživo ili putem snimke gleda više od milijardu ljudi u 180 zemalja svijeta.