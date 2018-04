Pripremite se na ljubavne priče kakvih se ne bi posramio nijedan roman! Jessica Alba bila je prava zvijezda kad je upoznala sadašnjeg supruga, koji je radio kao asistent kamere. Danny Moder zbog Julije Roberts se i rastao...

Iako mnogi o tome maštaju, malo je njih kojima se ostvari san o ljubavi s omiljenim glumcem ili glumicom. Ipak, ima onih koji su toliko sretni da im se taj san ostvario. Evo nekih zvijezda koji su se vjenčali sa svojim obožavateljima.

Jessica Alba i Cash Warren

Dok je radio kao asistent produkcije na filmu "Fantastic Four" 2005. godine Cash Warren upoznao je glumicu Jessicu Albu. Na iznenađenje mnogih, lijepa glumica zaljubila se u mladog asistenta, a nakon četiri godine su se i vjenčali. Da je njihova ljubav i dalje jaka govori i činjenica da su nedavno dobili treće dijete.

Julia Roberts i Danny Moder

Također su se upoznali na setu, i to onom filma "The Mexican" gdje je Danny radio kao snimatelj. Julia je tada već bila svjetski poznata zvijezda, a Moder je na nju pao odmah. Iako je tada bio u braku, rastao se i oženio Juliju 2004. godine u New Mexicu. Još uvijek su zajedno i imaju troje djece.

Tom Cruise and Katie Holmes

Katie je bila jedna od najvećih obožavateljica Toma Cruisea dok je odrastala. Kada ga je upoznala, njen san da postane njegova supruga se ostvario. Vjenčali su se 2006. godine i dobili kćerkicu Suri. Ipak, rastali su se 2012., kada je Katie odlučila da joj je dosta Tomove predanosti scijentologiji.

Nicholas Cage i Alice Kim

Ovo je već zaista filmska priča. Upoznali su se u restoranu gdje je Alice radila kao konobarica. Iste godine kad su se upoznali, 2004., su se i vjenčali. Brak je potrajao dvanaest godina i rastali su se 2016.

Adam i Jackie Sandler

Jackie je bila nepoznata glumica kada je 1999. godine upoznala Adama i dobila priliku glumiti s njim u hitu "Big Daddy". Romansa je započela na snimanju, a 2003. su se i vjenčali. Zbog njega se Jackie preobratila i postala Židovka. Danas su roditelji dvije djevojčice - Sandy i Sunny.

John Travolta i Kelly Preston

Iako su oboje jako poznati, Kelly se prisjeća kada je kao 16-godišnjakinja vidjela Johnov poster i rekla da će to biti muškarac za kojeg će se udati. Ubrzo se proročanstvo ispunilo, sretno su u braku od 1991. godine. Zajedno su ostali i u najtežim trenucima.

Anne Hathaway i Adam Shulman

Adam je obožavao Anne kao glumicu kada ju je upoznao tijekom Palm Springs Film Festivala. Ona se odmah zaljubila u njega te su se vjenčali 2012. godine. I dalje su u sretnom braku.

Matt Damon i Luciana Barroso

Luciana je radila kao šankerica 2003. godine kada je upoznala Matta Damona, koji je tada boravio u Miamiju snimajući film "Stuck on You". Pomogla mu je pobjeći od znatiželjnih fanova, a usput je i zarobila njegovo srce. Ostali su zajedno i 2005. godine se vjenčali.