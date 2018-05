Svega nekoliko sati nakon priopćenja u kojem je Meghan Markle potvrdila kako njezin otac neće doći na kraljevsko vjenčanje, cijela kraljevska obitelj stigla je u Windsor. Održana je i generalna proba, a na ulicama je sve više vjernih obožavatelja koji nestrpljivo čekaju subotu.

Među njim je i Amerikanka Donna Werner koja je spremno krenula put Windsora kako bi barem na trenutak vidjela novi bračni par. I ona je uistinu prava obožavateljica kraljevske obitelji. Bila je na vjenčanju princa Andrewa 1986. godine, zatim na vjenčanju princa Williama 2011. godine i na proslavi kraljičina 90-og rođendana 2016.

„Velika sam obožavateljica kraljevske obitelji još od 70-ih godina. Otac me poslao na biciklističku rutu Europom i odmah sam se zaljubila u Englesku“, kaže Donna.

Uoči kraljevskog vjenčanja iz Windsora se javila reporterka Nove TV Barbara Štrbac.

„Popodne su u dvorac stigli Harry i Meghan. Tu je i kraljica, jer kako vidimo na windsorskom se dvorcu vijori njezina zastava koja je tu, naravno samo kada je kraljica u dvorcu. Možemo samo pretpostaviti što se unutar zidina događa, ali sve pripreme očigledno se nastavljaju punom parom bez obzira na to što uz Meghan na njezin veliki dan neće biti njezin otac. Danas se isprobavaju svi detalji. Od svečane povorke do funkcioniranja sigurnosnih službi. Sve je užurbanije nego proteklih dana. Sve je vise i znatiželjnika i turista. Svi hoteli u okolici dupkom su popunjeni. Oni s pogledom na rutu kretanja svečane povorke još su odmah nakon objave datuma vjenčanja razgrabljeni i to uglavnom od strane medija. Kafići, restorani, trgovine također ce ugrabiti znatan dio kolaca. Kada se sve zbroji, procjenjuje se da ce vjenčanje Harryja i Meghan donijeti zaradu od oko 500 milijuna funti“, izvijestila je Štrbac.

Nova TV gledateljima priprema veliki prijenos ovog najiščekivanijeg događanja godine. U posebnoj emisiji, iz kraljevski opremljenog studija, gledatelji će tijekom više od tri sata emisije moći izravno pratiti tijek vjenčanja, atmosferu s lokacije, ali i čuti zanimljive analize gostiju. S njima će u studiju razgovarati voditelji Valentina Baus i Dorijan Elezović kojemu je, nakon vjenčanja princa Williama i Kate, ovo drugo kraljevsko vjenčanje koje će popratiti u voditeljskoj ulozi. S lokacije vjenčanja najsvježije će informacije donositi novinarka Barbara Štrbac, a emisiju će uređivati urednica Ivana Ivančić.



Urednica portala Showbuzz.hr Mirjana Filipović izvještavati će uživo iz Windsora, gdje će se princ Harry i Meghan Markle zavjetovati na vječnu ljubav. Kao iskusna urednica i novinarka Mirjana će čitateljima uživo približiti atmosferu s jednog od najvažnijih showbizz događaja godine.