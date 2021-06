Olivera Balašević otkrila je neke dosad neispričane detalje života sa Đorđom Balaševićem koji joj je bio ogromna podrška u životu i najveća ljubav.

Olivera Balašević se tri mjeseca nakon smrti svog voljenog supruga Đorđa Balaševića počela pojavljivati u javnosti i davati intervjue, a u jednom od posljednjih otkrila je koliko joj je značila njegova podrška.

Tako je u intervjuu za Kurir ispričala o svojim počecima pisanja i knjizi "Planeta dvorište" čija se radnja zapravo temelji na njezinom djetinjstvu, a najveću potporu da je napiše dobila je upravo od Đorđa.

"Sjećam se svih trenutaka. Razmjenjujemo ideje, stavove, emocije, strasti već 40 godina i to ne dolazi tako 'sad mi je to kliknulo'. Kada bi mi nešto značilo, djeci bih ispričala priču iz svog odrastanja. Oni bi rekli: 'To je kao da gledam film, zašto ti to ne zapišeš?' A on bi rekao: 'Moraš biti jako strpljiva, ti si nestrpljiva, pomoći ću ti, ali moraš biti strpljiva.' Ruka koja me 40 godina držala na ramenu nije me zastrašivala. Uvijek me je podržavao, njegova ruka je i dalje tu. Teret koji sam nosila, a koji je ovakav i onakav, dodjeljuje se ljudima koji lete previsoko. Otišla sam to da pročitam Đorđu, je li to tolika muka, je li dovoljno jasno. To nije lako, Đorđe je polubog. Način kako je on baratao emocijama u onom najfinijem smislu, trebalo je doći pred njega, drhtati pred zmajem, trebalo je to pročitati", izjavila je za Kurir.

Olivera i Đorđe vjenčali su se 1981. godine i roditelji su kćeri Jelene i Jovane te sina Aleksa. Njihovu su ljubavnu priču mnogi opisivali kao filmsku, a ona mu je bila vječna inspiracija u stvaranju najljepših ljubavnih pjesama uz koje su odrastale generacije.

Upoznali su se još davne 1979. godine, a on je njihov susret u više navrata opisao filmskim. Upoznali su se slučajno, a od prvog se susreta nisu razdvajali duže od nekoliko dana. Često je isticao kako su sate provodili u šetnjama i razgovorima, a kada bi se morali odvojiti silno bi si nedostajali, te su uskoro svoju ljubav okrunili brakom.