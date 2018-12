Oliver Dragojević rođen je na današnji dan prije 71 godinu.

Da je živ, legenda hrvatske glazbe Oliver Dragojević danas bi proslavio 71. rođendan.

Posljednji rođendan trebao je proslaviti koncertom u Splitu, ujedno obilježiti i 50 godina karijere, međutim teška bolest od koje je ljetos nažalost preminuo, spriječila ga je u tome.

"Omela me malo bolest, pa ne mogu biti s vama večeras. Puno je dobrih ljudi uz mene, a ako se stvari poprave, opet ćemo pjevati. Hvala mojoj familiji i ljudima koji su se trudili da mi bude lakše, a tu je i onkologija Split'', izjavio je Oliver u posljednjem obraćanju javnosti kada se putem videa obratio publici i gledateljima Porina i kada je dobio nagradu za životno djelo.

"Htio bih spomenuti jednog čovjeka koji je obilježio pola mog života, a to je Zdenko Runjić. Puno dobrih ljudi se stvorilo oko mene i ovaj put me bolest prekinula i ne mogu biti s vama. Kao dijete sam želio svirati i pjevati i taj san se nekako prekinuo. Pozdravljam sve ljude dobre koji su bili oko mene i koji su me podržali u toj krizi. Čini mi se da još uvijek ima vremena za pjevati i svirati i ako se stvari poprave, bit će to dobro", bio je optimističan Oliver.

Podsjećamo, Oliver Dragojević rođen je 7. prosinca 1947., a preminuo je 29. srpnja ove godine u splitskoj bolnici. Nikad zapamćeni i nikad veći pokop velikog glazbenika održan je u Veloj Luci na Korčuli koju je obožavao.