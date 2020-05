Olga Pakalović odigrala je u seriji "Drugo ime ljubavi" Karmelu, čija joj je pasivnost smetala i ističe da bi sve napravila suprotno od nje.

Glumica Olga Pakalović (41) u seriji "Drugo ime ljubavi" utjelovila je profesoricu Karmelu, koja je jako posvećena svom sinu, a kroz smijeh kaže da ju je njezin lik nekad iritirao.

Naime, Olga je u stvarnom životu samohrana majka i ima kćerkicu Galu, pa je mislila da će imati više zajedničkih značajki. "Bilo mi je dosta teško u toj njezinoj trpećoj poziciji jer je ona žena koja ne poduzima puno koraka da spasi sebe i svoj život. Nekako je dosta pasivna i to me iritiralo", ispričala je glumica.

Pojasnila je kako joj upravo takav Karmelin karakter nije dao prostora da ju zavoli jer ona bi dosta toga napravila suprotno od nje. "Mislim, budem i ja nekad pasivna, ali to guranje stvari pod tepih, to me nekako ljuti", rekla je Olga. Dodaje kako joj je uvijek čudno završiti snimanje, pa tako i ovo serije "Drugo ime ljubavi".

"Saživiš se s tim, to postane tvoj svakodnevni posao, uđeš u rutinu dizanja u zoru, ljudi s kojima radiš ti postanu dio familije", istaknula je. Iako korona nije nešto pozitivno, Pakalović kaže da joj nekako dala vrijeme da se očisti od svega prije nego krene nakon serije u nove pothvate.

"Opustila sam na miran način završetak snimanja jer, znate, čovjek se veže i sve skupa to postane moj projekt, pa nije uvijek tako jednostavno otići", ispričala je. Ne pamti baš anegdote sa seta, prisjeti ih se tek kad drugi počnu pričati o njima.

"Zapamtim ljude okolo, iza kamere, ispred kamere. Nekako su mi oni značajni. I moram reći, baš volim svoj posao", rekla je Olga. Karantenu je provela sa svojom kćerkicom Galom i čistila je dom kao puno ljudi. "Bacala sam stvari, slagala novi život, naučila kuhati, pofriškala balkone, sadila cvijeće, slušala muziku koju nisam ranije, hodala dugo u pidžamu i išla u prirodu", otkrila je glumica.

Ističe da joj je to bio nekako život po mjeri jer nije bilo gužve u Zagrebu, bilo je olakšanje naspram inače i nekako joj je baš odgovaralo. "Činilo mi se da je vrijedno jednom godišnje uzeti pauzu od mjesec dana da bi se čovjek resetirao i znao koji su mu daljnji interesi. Sebe osjetio, svoje jutro, svoju večer bez nekog prevelikog pritiska. Nekako mi se to činilo prirodno za ljudski rod. Mislim, ako ne uzimamo u obzir tragedije koje su se događalo oko nas povezane s koronom", pojasnila je Pakalović.

Inače, Olga je članica ansambla zagrebačkog HNK od 2004. i 2013. je promovirana u status dramske prvakinje. "Radno neće biti zasada, kako stvari stoje, ali i to se da promijeniti. Ja sam trenutno u fazi što će biti. Nemam pojma. Sve je u fazi stagnacije", otkrila je glumica što je sa kazališnim radom.

Imat će godišnji do daljnjega, no ističe da voli raditi i nije joj to problem. "Ponekad mi je organizacijski nemoguće se snaći i onda si već automatski u stresu. Sve se to nekako da. Istina da kad si u tom poslu onda si sto posto, nema ni petka ni svetka, a kad nisi, onda je recimo pauza i ne znaš što ćeš dalje", ispričala je rođena Zagrepčanka.

Njezina kći Gala najesen treba krenuti u osnovnu školu, no zbog koronavirusa i potresa se sve malo zakompliciralo. "Najviše mi je žao što nije imala taj pozdrav u vrtiću i nije tako završila taj dio djetinjstva, nije vidjela prijatelje. Ne znamo gdje će u prvi razred, škola nam je nakon potresa označena crvenim. Vidjet ćemo, sve je otvoreno", rekla je Olga.

Planira preko ljeta otići s Galom na kraće izlete, u neka neistražena područja dok nekih ludih planova nemaju. "Sve se otvara na tjednoj bazi, otići ćemo negdje sigurno", istaknula je.

Glumica je planirala jednom naučiti svirati violončelo, no nije joj se to ostvarilo zasad. "To je u fazi karantene, ništa s time do nekih novih prilika, u ovoj organizaciji vremena teško mi je bilo uzeti sat vremena za sebe kad nemam ni onih bazičnih samo da šutim", rekla je kroz smijeh. Kaže kako se ponekad digne u četiri ili pet ujutro da bi u tišini samo popila svoju kavu.

"Jedino tad bih mogla svirati, ali mislim da to tad nije moguće. Tako da će to pričekati. Ako se škola ustabili Gali, kad ta godinica bude, onda ću ja već krenuti pitati sebe gdje si ti i što bi ti", zaključila je optimistično.