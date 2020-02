Glumci serije "One Tree Hill" ponovno su se okupili i izazvali oduševljenje obožavatelja.

Američka serija "One Tree Hill" bila je jedna od najgledanijih i najpopularnijih te je stekla vjerne gledatelje na svima krajevima svijeta, stoga ne čudi da je ponovno okupljanje glumačke ekipe izazvalo pravu euforiju i nostalgiju među njihovim obožavateljima.

Emitirala se od 2003. do 2012. godine, a glumci su i nakon snimanja ostali u bliskim odnosima. Nedavno su se svi sastali na istom mjestu, a Hilarie Burton, koja je u seriji glumila Peyton Sawyer, objavila je fotografije s druženja na svom profilu na Instagramu i izazvala pravu pomutnju.

Naime, obožavatelji su ju odmah zatrpali pitanjima hoće li snimati nove epizode i pokazali veliku želju za time, a posebno im se svidjela fotografija na kojoj pozira s 38-godišnjim Chadom Michaleom Murrayjem i 24-godišnjim Jamesom Laffertyjem, koje znamo i kao Lucasa i Nathana Scotta.

"Dobila sam ovaj posao kada sam imala 20 godina i to mi je bilo jedno od najvažnijih iskustava u životu", napisala je uz njihovu fotografiju.

No ekipa se okupila u humanitarne svrhe, točnije povodom akcije "Friend with Benefit", koju je vodio njihov kolega 44-godišnji Antwon Tanner, a s obzirom na to da je u posljednje vrijeme okupljanje ekipa nekad popularnih serija i filmova u trendu, možda ćemo stvarno uživati i u novim zgodama "One Tree Hilla".

"Nedostajete nam", "Ne mogu podnijeti ovo, samo je jedan 'One Tree Hill'", "Volim vas", "Treba nam da se ponovno okupite", "Ajme, ovo me usrećilo", "Probudila su mi se sjećanja", poručili su im obožavatelji.