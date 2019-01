U listopadu 2016. godine nogometaš se oženio bivšom Miss Hrvatske Andrejom Ćupor.

Iako 35-godišnjeg umirovljenog nogometnog reprezentativca ne viđamo često u javnosti, Ognjen Vukojević nije mogao proći neopaženo kada se proteklog vikenda prošetao zagrebačkim Cvjetnim trgom u ležernoj kombinaciji traperica i smeđe kožne jakne.

Podsjetimo, u srpnju 2018. godine Ognjen je razriješen dužnosti suradnika stručnog stožera hrvatske reprezentacije nakon što je na društvenim mrežama objavljen video na kojem on i reprezentativac Domagoj Vida slave pobjedu Hrvatske nad Rusijom riječima: "Slava Ukrajini", što je uzvik koji koriste ukrajinski vojnici i nacionalisti.

Ognjen je izbačen iz stožera Vatrenih nakon opomene slavne FIFA-e, unatoč isprici, dok je Vida igrao na prvenstvu do posljednje utakmice u kojoj su hrvatski nogometaši osvojili srebrnu medalju.

Unatoč nemilom događaju, na privatnom planu poznatog nogometaša cvjetaju samo ruže. U listopadu 2016. godine nogometaš se oženio bivšom Miss Hrvatske Andrejom Ćupor, svega dva mjeseca prije nego što je ona rodila sinčića Luku.

Vjenčanje je održano u crkvi sv. Ivana Krstitelja na Novoj Vesi, a večeru za obitelj i prijatelje organizirali su jednom restoranu na Radničkoj cesti. Ognjenu je kum bio nogometaš Eduardo da Silva, a Vukojević je 5 godina ranije bio krsni kum njegovu sinu Mateusu.

Zanimljivo, par je bio zajedno još davne 2008. godine, no 2010. godine su prekinuli jer navodno nisu mogli pronaći zajednički jezik. On je u to vrijeme igrao u Kijevu, a Andreja je bila u Zagrebu, no misica se 2009. godine preselila zbog ljubavi. Prekinuli su u prijateljskim odnosima, a čitavo se vrijeme ostali u kontaktu. Krajem 2015. godine obnovili su vezu, a ubrzo su uslijedili vjenčanje i proširenje obitelji.

Andreja ovoga puta nije bila sa suprugom, a par nikada nije volio privlačiti pažnju.