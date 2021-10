U javnost su isplivali ljutiti sms-ovi koje je Severina slala ravnateljici škole koju pohađa njezin sin i koje je ona prijavila policiji, a odvjetnica pjevačice je za Dnevnik. Nove TV objasnila koja je pozadina tih poruka.

Deseci SMS poruka koje je Severina poslala ravnateljici škole svog sina u rukama su policije koja je provela kriminalističko istraživanje. Ravnateljica je poruke doživjela kao ozbiljne prijetnje i zaštitu zatražila i od samog ministra unutarnjih poslova. Detalje je doznala redakcija Dnevnika Nove TV.

Severina je, doznaju, poslala stotinjak sms poruka ravnateljici škole koju pohađa njezin sin. Sadržaj nekih od njih objavio je tjednik Nacional.

"Ma di je moja najdraža ravnateljica? Jesi se javila donatoru? Jesi svjesna da ću te ganjat do kraja života za sve gadosti koje si radila meni, ostalim majkama i učiteljima?", "Moje dijete si poslala u Heinzelovu za sedam i po godina, pa zadavila bi te rukama babo", "Sjedit ćeš i drhtat i trest se krivonoga kao što sam se ja tresla kad si mi maltretirala dijete", "Stara zovi donatora koji te uvalio u problem. Jedva čekam da te uhapse i da život provedeš kako zaslužuješ. Mog sina si maltretirala… Svi nalazi će izaći vani. Samo da stigne presuda", neke su od tih poruka.

Na upit Nove TV, ravnateljica škole je bez komentara. No, slučaj je prijavila policiji, potvrđuju iz MUP-a da se obratila i samom ministru Davoru Božinoviću.

"Obavještavamo da je Kabinet ministra odmah po zaprimljenom mailu informacije proslijedio Ravnateljstvu policije na provjeru, odnosno na daljnje postupanje" javljaju iz MUP-a.

Tvrde i da su proveli kriminalističko istraživanje, izvijestili Državno odvjetništvo koje treba donijeti odluku. Severinina odvjetnica pak demantira - poruke nisu prijetnje, rezultat su ljutnje.

"Šokantan sadržaj tih poruka, znači obrazloženje zašto je Severina svaku od tih poruka poslala da je to šokantnije od same poruke koju Ljiljana Klinger smatra uvredljivom ili optužujućom. Kad netko u stanju traume ili ljutnje iznosi neke poruke onda je to reakcija na taj stres koji u tom trenutku ima" kazala je za Dnevnik Nove TV Severinina odvjetnica Jasminka Biloš.

Ravnateljica je, tvrdi, sustavno iznosila neistine o Severini kao majci.

"Da je direktno utjecala na Centar za socijalnu skrb i da je time željela utjecati na sudsku odluku", pojasnila je Biloš.

Severina joj se, tvrdi odvjetnica, nije obraćala kao ravnateljici nego kao osobi koja je zloupotrijebila funkciju i miješala se u privatni život i nanijela joj štetu. Kaže i da će Severina, u slučaju da dođe do postupka protiv nje iznijeti svoju obranu.