John Lennon imao je prije svega neuobičajen život kojeg su ispunjavali glazba, droga i Yoko Ono.

Jedan od najvećih glazbenika svih vremena, glazbenik John Lennon, osim što je poznat po svojoj glazbi koju je za života stvorio i tragičnog atentata u kojem je izgubio život kada je zaluđeni obožavatelj pucao na njega, poznat je i po ljubavnoj vezi s Yoko Ono.

Štoviše Yoko je Johna uspjela u potpunosti "hipnotizirati", nakon što ga je počela posvuda pratiti, kamo god je bio krenuo, otkriveno je u novoj knjizi autora Raya Connollyja o životu Johna Lennona.

Yoko je navodno ciljano odabrala Johna kao sponzora za njen "umjetnički event", iako je tvrdila kako ga slučajno srela u jednoj londonskoj umjetničkoj galeriji.

Yoko je bila uporna i nije htjela prihvatiti njegovo slučajno odbijanje, pišući mu pisma i pojavljujući se na mjestima gdje i on. Očito je uspjela u svojoj namjeri i u njen projekt nitko osim njega nije bio uključen.

Johnova teta nazvala je Yoko "otrovnim patuljkom", otkriveno je kako ostali članovi popularnih Beatlesa, čiji je član bio i John, nisu htjeli da prisustvuje snimanjima albuma i njihovim sastancima.

Yoko, poznata i kao ovisnica o heroinu, u Johnovu se životu pojavila tijekom njegove potrage za duhovnim preporodom i zbog nje se i sam počeo drogirati, piše Connolly.

Njihov odnos Johna je počeo gušiti do te mjere da je počeo govoriti o prekidu, jer je ona silno željela zauzeti mjesto u carstvu Beatlesa.

"Relativno nepoznata umjetnica koja se željela proslaviti u novoj zemlji, nije mogla smisliti bolji način za to, nego da se poveže s Beatlesima, naročito Johnom, čiji je svaki potez bio javno popraćen i koji je bio dovoljno bogat da bude vrlo važna javna osoba", piše u odlomku knjige.

Naime, članovi benda živjeli su jako dobro, pojavljivali se na svim važnim događajima i zabavama pogotovo nakon što su dovršili svoju prvu sjevernoameričku turneju u ljeto 1964. godine.

Lennon je u to vrijeme već bio ovisan o tabletama protiv bolova, amfetaminu i to sve kako bi mogao pratiti ispunjen raspored, a uz to je pio i alkohol.

Kolega Bob Dylan, članovima benda je otkrio i marihuanu, koju su uskoro konzumirali za doručak. Sljedeća droga s kojom se John susreo bio je LSD.

Kombinacija svega dovela je do paničnog straha zbog prijetnji smrću koje je bend dobivao i zbog sve veće gomile obožavatelja koji su doslovno znali okružiti hotele u kojima su članovi boravili.

"To je je**** poniženje", izjavio je svojevremeno John kojemu je ideja o duhovnom preporodu i novom početku bivala sve privlačnija.

Nakon vrhunca slave, članovi benda krenuli su svaki svojim putem. George je otišao u Indijju, Paul je skladao glazbu za filmove, Ringo je uzeo odmor a John je prije povratka u London odlučio otići u Španjolsku.

I sve ostalo je povijest. Nakon povratka u London upozao je Yoko koja je pripremala izložbu, u kojem je boravila s tadašnjim suprugom i djetetom.

Kasnije je tvrdila da uopće nije prepoznala Johna iako je inzistirala da Beatlesi budu pozvani na izložbu. Nakon izložbe kontaktirala ga je s molbom da sklada glazbu za njen kratki film, na što je on poslao tekst Paulu ne znavši da ju je on već bio odbio. Osim glazbe, tražila je i financijsku pomoć.

"Od samih početaka svoje karijere, razumjela je moć dobrih veza i samopromocije, pogotovo samopromocije", tvrdi Connolly.

Yoko i John s vremenom su postali "par brend" i za njihovu je vezu znao gotovo čitavi svijet. Nisu se odvajali jedno od drugog, usklađeno su se odijevali i imali su identične frizure.

John je bio zaslijepljen njome, i gledao ju je kao najinteligentniju ženu koju je upoznao. Neprestano su bili pod utjecajem opojnih sredstava. Johna čak ni vlastito uhićenje nije obuzdalo.

"Bio sam toliko napušen da mi je bilo svejedno", rekao je jednom prilikom Connollyju.

Uz to nije primjećivao koliko javnost ne voli Yoko i njenu glazbu.

No voljeli su Beatlese koji su počeli razmišljati o ponovnom okupljanju i to bez Johna jer Yoko je postala kamen spoticanja između nekad neraskidivog odnosa Johna i Paula.

John je upao u krizu, nakon što se s obožavanom Yoko preselio u New York. Satima bi spavao ili bez prestanka buljio u televizor bez tona.

Mit o savršenoj ljubavi raspao se 1972. godine. Yoko je pokušala izvući Johna iz krize na razne načine, čak mu je dogovorala susrete s ljubavnicom May Pang koja je radila njih. John je tada s 22-godišnjom djevojkom Mayom pobjegao u Los Angeles i zajedno su proveli 18 mjeseci. U tom razdoblju Yoko ga je zvala desetak puta na dan.

No John je tada bio sretniji nego prijašnjih godina, sve do trenutka kada je Yoko nazvala i rekla mu da je pronašla način kako može prestati pušiti cigarete, što je on želio više od ičeg. Taj način bila je hipnoza.

Hipnoza je očito učinila svoje, iako on nikada nije otkrio kako je seansa prošla ali nakon nje se poprilično razbolio i Connolly pretpostavlja da je došlo do neke vrste averzije.

"Yoko mu je bila više od žene. Bila mu je kao majka. Možda je i to razlog zašto ju je počeo zvati "majkom", smatra Connolly.

Preuzela je kontrolu nad njegovim financijama i postala mu menadžericom. No sljedeće četiri godine, John se rijetko pojavljivao u javnosti. Nije imao kamo ići, i vrijeme je provodio sa sinom Seanom gledajući crtane filmove.

Postao je anoreksičan i bio je uvjeren kako FBI prisluškuje njegove telefonske razgovore.

"Yoko ga ja zatočila", izjavio je svojevremeno frontmen Rolling Stonesa Mick Jagger.

Johnovi dani prolazili su na rubu svijeta kojim je Yoko upravljala bez njega. Sve do tragičnog dana, 8. prosinca 1980. godine kada je Johna ubio zaluđeni obožavatelj Mark David Chapman.