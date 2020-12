U 85. godini preminuo je Lazo Goluža, a njegov odlazak pogodio je i Olivera Mlakara, koji je vodio kviz uz koji su mnogi odrasli.

Generacije televizijskih gledatelja pamtit će Lazu Golužu kao autora niza kvizova znanja, ali i tvorca legendarne Kviskoteke.

Jedan od najpopularnijih Golužinih projekata nastao je još 1979. godine, a prikazivao se 15 godina.

Lazo Goluža prvi je u Hrvatskoj svoj projekt i "Igru asocijacije" iz Kviskoteke zaštitio kao intelektualno vlasništvo.

"To je bio pravi privilegij kad si mogao raditi s njim, jer si uvijek radio dobre stvari, to me obilježilo za cijeli život. Pravi profesionalac, pravi urednik, staroga kova. Strog, pravedan, pendantan. Ništa se nije moglo napraviti na brzinu, sve je trebalo odlično pripremiti, perfekcionista je bio. A ja sam se nekako dosta dobro uklopio u to, barem sudeći po reakcijama publike i kritike, tako da je to ispala jedna sretna kombinacija", zaključio je Oliver Mlakar.