Glumica Carol Sutton preminula je u petak u 77. godini od posljedica koronavirusa, potvrdila je na Twitteru gradonačelnica New Orleansa LaToya Cantrell.

Tijekom karijera snimila je preko 100 filmova, a glumila je i u kazalištu te u mnogim televizijskim serijama.

Carol Sutton was practically the Queen of New Orleans theater, having graced the stages across the city for decades. The world may recognize her from her performances in movies and on TV -- whether it's "Treme" or "Claws," or "Runaway Jury" or "Queen Sugar" --⤵️ pic.twitter.com/ODsTh9PrTg