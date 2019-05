Holivudske zvijezde obično se suočavaju s dosta napornim ritmom života, no unatoč tome uspijevaju izgledati mladoliko. Iako mnogi misle da je to zahvaljujući raznim tretmanima, poznate dame zasluge ipak odaju jednostavnim i svakodnevnim životnim navikama.

Poznatoj, Oscarom nagrađenoj glumici, užurban ritam života nije stran. Buđenje u cik zore i putovanja koja traju i po nekoliko mjeseci naučila su je kako izdržati naporan ritam. Nakon bogate glumačke karijere Gwyneth Paltrow posvetila se majčinstvu, a danas je vlasnica digitalnog brenda. Ona je jedna od onih holivudskih dama koje tvrde da svoju ljepotu duguju vodi. Američka glumica jednom je prilikom izjavila da voda za nju ima ljekovite moći.

Gwyneth Paltrow (Foto: Getty)

Unos vode od iznimne je važnosti cijelom organizmu, pa tako i koži. Izvorna i čista voda oslobađa nas toksina i pozitivno djeluje na kožu jer ju hidrira. Voda s dodatkom vitamina i minerala poput Jana vitamin imat će dodatne benefite za vaš organizam. Vitamini koje ona sadrži poput biotina, vitamina B3 i B12 osim što nam daju energiju, štite kožu od pucanja, sušenja i upala.

Tajna uz koju Jennifer Aniston još uvijek izgleda gotovo identično kao Rachel Green jest u tome što se ta poznata glumica kloni sunca. Priznala je da najviše žali za tim što u mladosti nije nanosila zaštitni faktor te da ga danas redovito koristi. Budući da je jedan od glavnih uzroka preuranjenog starenja kože izlaganje suncu, nošenje SPF kreme na lice i vrat trebalo bi biti neophodno 365 dana u godini, bilo da je sunčano ili oblačno.

Meghan Markle uvijek izgleda besprijekorno, posebno njezina uvijek blistava koža. Većinu beauty trikova naučila je na holivuskom setu pa tako sve tajne njezine ljepote znamo iz doba dok još nije bila vojvotkinja. Uz cjelodnevna snimanja, Mehgan i princ Harry morali su, po tvrdnjama njezinih prijatelja, prilagođavati susrete njezinu gustom rasporedu, no unatoč tome čini se da je glumica uspjela izdržati ritam i osvojiti Harryjevo srce. Svoju kožu njegovala je hidratirajućim serumom, a s obzirom na to da je odana uljima i vježbama za lice, u njezinoj ćemo ljepoti uživati još dugo.

Kerry Washington (Foto: Getty)

Glumica kojoj se godine ne vide na licu svakako je Kerry Washington. Ova prekrasna glumica u svoje slobodno vrijeme ne nosi šminku i upravo zbog toga što dopušta svojoj koži da diše izgleda mladoliko u svojoj 42. godini.

Jeniffer Lopez nije poznata samo po svom utegnutom tijelu, nego i po lijepoj njegovanoj koži. Ova glumica i pjevačica jednom je prilikom izjavila da je to zbog njezine posvećenosti pozitivnim afirmacijama. Lopez se osjeća mladom bez obzira na to koliko joj je godina, a čini se da se to odražava i na njezin izgled.

Glumica zarazna osmijeha koja je poznata po svojoj savršenoj koži jest i Blake Lively. Ona ništa ne propušta slučaju, pa tako ni svoju kožu, koju je u potpunosti prepustila stručnjacima. Lijepa glumica redovito odlazi na beauty tretmane koji ju čiste od štetnih vanjskih utjecaja i daju joj blistavi sjaj.