Obožavatelji su uvjereni kako će Bradley Cooper i Lady Gaga biti zajedno.

Nakon što su Bradley Cooper i Irina Shayk prekinuli četverogodišnju vezu, tijekom koje su postali roditelji dvogodišnje kćeri, društvene mreže zapalile su se od predviđanja i nagađanja kako će glumac sada konačno završiti u naručju Lady Gage, nakon svih glasina koje su kružile o njihovoj navodnoj aferi proteklih nekoliko mjeseci.

Naime, unatoč tvrdnjama same 33-godišnje pjevačice kako između nje i Bradleyja ne postoji ništa više od prijateljstva i kako su jednostavno htjeli da njihovi obožavatelji povjeruju kako su zaljubljeni zbog promocije zajedničkog filma "Zvijezda je rođena", većina ljudi u to nije povjerovala.

"Dakle, Bradley Cooper i Lady Gaga su sada samci. Svi znamo što će se sljedeće dogoditi", "Predviđam da će sada Lady Gaga i Bradley Cooper završiti zajedno do kraja godine", "Je li netko šokiran? Ja nisam", "Bradley i Gaga konačno mogu biti zajedno", "Kunem se da Bradley i Lady Gaga sada moraju biti zajedno nakon što je i on završio sam. Jednostavno su si suđeni", "Do kraja godine roditi će mu dijete", samo su neki od stotine komentara koji kruže društvenim mrežama.

Bradley i Irina vezu su prekinuli nakon 4 godine i nakon što su 2017. godine postali roditelji kćeri Lee De Seine. Svjetski su mediji ovih dana prenosili kako je upravo ona jedini razlog zašto su još uvijek zajedno no čini se kako su donijeli odluku da je za njih najbolje da se ipak rastanu. Magazin People prenosi kako će nastojati dati sve od sebe da ravnopravno podijele skrbništvo.

Vijest o njihovu prekidu procurila je nekoliko sati nakon što je Irina snimljena kako nosi kovčeg u automobil, skrivajući pogled iza tamnih naočala i ozbiljnog izraza lica.