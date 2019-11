Koncert Enriquea Iglesiasa trebao se održati 1. prosinca u Areni Zagreb, a vijesti o otkazivanju rastužile su tisuće njegovih obožavatelja.

Prije nešto manje od deset dana otkazan je zagrebački koncert Enriquea Iglesiasa.

Koncert latino zavodnika trebao se održati 1. prosinca u Areni Zagreb, a vijesti o otkazivanju rastužile su tisuće njegovih obožavatelja.

Naime, Enrique je bio prisiljen otkazati koncert zbog tvrtke ArtBG koja je radila promociju turneje, a onaj zagrebački nije bio jedini jer su zakinute ostale i Latvija te Bjelorusija, piše MSN. Prema pisanju web-stranice Pollstar, promotor koji stoji iza imena ArtBG, čija web-stranica više nije u funkciji, je prevario Iglesiasove obožavatelje izvlačeći od njih novac, a da nisu platili njemu ili dvoranama gdje su koncerti trebali biti održani.

Prevaranti su navodno nestali s iznosom većim od 7 milijuna kuna, a na redakcijski mail stiglo nam je kratko priopćenje jedne prevarene obožavateljice koja je zamolila za medijsku pomoć kako bi zajedno s ostalima utjerala pravdu te dobila povrat novca kojeg prenosimo u cijelosti.

"Poštovani,

Obraćam Vam se ovim putem kao jedan od brojnih kupaca ulaznica za koncert Enriquea Iglesiasa koji se trebao održati u Areni Zagreb u Zagrebu 01.12.2019. godine, ali je zbog sumnjivih okolnosti otkazan. Cijena ulaznica se kretala od 350 do 1500 kn, a prodano je bilo više tisuća ulaznica, sve do trenutka kad je prije nekoliko dana društvo Eventim d.o.o., kao vodeći prodavatelj ulaznica u Hrvatskoj, javnosti putem svoje web stranice i društvenih mreža obznanio da je koncert otkazan te kako se sumnjiči organizatorsku tvrtku iz Bugarske kao krivca za otkazivanje koncerta te kako odbijaju vratiti novac kupcima za kupljene ulaznice jer su oni samo posrednici te da je novac nemoguće vratiti do okončanja pravnog postupka. Pod pravnim postupkom smatraju pokretanje postupka protiv bugarske tvrtke. Popularni pjevač Enrique Iglesias i njegov tim suradnika se do dana današnjega nisu oglasili o spornoj situaciji. Razočarani kupci ulaznica se grupiraju u Facebook grupama i komentarima na društvenim mrežama Eventim-a pokušavajući doći do nekog rješenja nastale situacije.

Slična, odnosno gotovo identična situacija se dogodila u Minsku i Rigi gdje je pjevač Enrique Igleasias također početkom prosinca trebao održati koncert, što znači da je na području Europe prevarenih kupaca nekoliko desetaka tisuća i svi pokušavaju doći do odgovora, ali i zaštititi svoja prava jer sve što do sad dobivamo su 'copy paste' odgovori društva Eventim d.o.o."

Kontaktirali smo i Eventim d.o.o. koji nam je istaknuo kako ovu neugodnu situaciju za sve uključene strane, osim prevaranata, ne komuniciraju daleko iz razloga što još uvijek ništa konkretno ne znaju. Sudski postupak za rješavanje situacije pokrenuli su odmah, još prije 2 tjedna, a kada će imati nove, konkretne informacije, sigurno će se javno oglasiti, poručuju.

Ipak, iskreno priznaju kako ne znaju kada će se to točno dogoditi.

Svi obožavatelji koji su platili kartu za koncert u Areni od Eventima mogu zatražiti mail organizatora te poslati upit/žalbu, no iz iste tvrtke poručuju kako će se sve prije riješiti sudskim putem s njihove strane, nego tako, no tu apsolutno stoje na raspolaganju.