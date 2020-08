Conor McGregor s obitelji uživa na jugu Francuske, a brojni obožavatelji sjatili su se oko njega kada su ga primijetili kako bi se fotkali.

Bivši MMA borac Conor McGregor u svibnju ove godine objavio je kako završava s borbama te odlazi iz ringa, a ljetni period provodi u društvu svoje zaručnice i uživa. Paparazzi su ga uhvatili na plaži na jugu Francuske, a primijetili su ga i brojni obožavatelji koji su se otimali za fotografiju sa slavnim sportašem.

32-godišnji Conor pokazao je tetovirano i isklesano tijelo, a obožavatelji koji su ga uočili nisu marili za mjere socijalne distance dok su se naguravali oko njega. Nitko nije poštivao razmak niti je nosio masku, a sudeći prema zakonima iz rodne mu Irske, Conor će po povratku s odmora morati 14 dana biti u samoizolaciji.

Ljetni odmor provodi u društvu dugogodišnje djevojke Dee Devlin, s kojom je prije nekoliko dana potvrdio zaruke, te njihovo dvoje djece. Sretna obitelj uglavnom je na jahti, a često ih fotografi ulove u ležernim trenucima.

Conor i Dee inače su u vezi od 2008. godine, a zajedno imaju trogodišnjeg Conora Juniora i jednogodišnju Croiju. Slavnog borca godinama prate glasine da je svoju zaručnicu prevario s nekoliko žena, no on je sve to negirao.