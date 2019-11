Anastasia Staasie Karanikolau najbolja je prijateljica Kylie Jenner i na tome je izgradila slavu.

Kylie Jenner još iz djetinjstva ima blisku prijateljicu Anastasiju "Stassie" Karanikolaou.

Djevojke su se od tih dana toliko promijenile, odnosno izoperirale, da su doslovno promijenile lični opis, a tek su im 22 godine.

Ipak, njihovo prijateljstvo sve je snažnije, a u posljednje vrijeme se i sve češće druže te objavljuju zajedničke fotografije na društvenim mrežama.

Paralelno s tim, plavokosa Stassie postajala je sve veća zvijezda sa sve većom vojskom obožavatelja, pa je počela graditi karijeru i izvan nadimka "najbolja prijateljica Kylie Jenner".

Govorimo o terminu "Instagram model" u kojem djevojke iz bogatih, poznatih i utjecajnih obitelji grade karijere bez ikakvog talenta, a često se radi o mladim curama koje su već pune plastike te izgledaju puno starije nego što jesu.

No to je nešto protiv čega se nema smisla boriti te je pitanje koliko će i to potrajati, jer trendovi se mijenjaju brže no ikad.

No vratimo se na Stassie.

Plavuša bujnih i umjetnih oblina čak je lansirala kolekciju odjeće za poznati brend Boohoo koji je nedavno u Zapadnom Hollywoodu organizirao veliku zabavu s brojnim poznatim damama, a među njim je bila i Stassie koja je obline zapakirala u jako uske traperice i topić s golim leđima.

Tako se čini kako su najmlađa milijarderka na svijetu i Anastasia, među ostalim, prijateljice i po redovitim odlascima plastičnim kirurzima u što se možete uvjeriti u našoj galeriji.