Grupa Maneskin je ove godine odnijela pobjedu na Eurosongu u Rotterdamu, a 66. izdanje natjecanja zahvaljujući upravo njima održat će se na sjeveru Italije.

Na službenim stranicama Eurosonga u petak je napokon objavljeno u kojem će se gradu održati natjecanje sljedeće godine. Kako su potvrdili i iz EBU-a, Eurosong će dogodine ugostiti Torino, a veliko finale će se održati 14. svibnja 2022. u areni Pala Alpitour koja ima 13.000 sjedećih mjesta.

"Torino je savršen domaćin 66. Eurosonga. Kao što smo imali priliku vidjeti tijekom zimskih Olimpijskih igara 2006. godine, arena Pala Alpitour zadovoljava sve tehničke uvjete koji su potrebni i za održavanje Eurosonga. Zadivljeni smo i zadovoljni odazivom Grada Torina koji će u svibnju 2022. ugostiti tisuće obožavatelja Eurosonga. Ovo je prvi Eurosong koji će se održati u Italiji nakon 30 godina i zajedno s lokalnim partnerom, televizijom RAI, odlučni smo u tome da to zaista bude poseban događaj", rekao je Martin Österdahl, izvršni direktor Eurosonga.

Ciao Torino! 🇮🇹🇮🇹🇮🇹



The secret’s out! #Eurovision 2022 will be held in Turin! 🤩



All the details right here 👉 https://t.co/HrJ1rhnKRv



🎶 #ESC2022 | 🏙 @twitorino | 📺 @EurovisionRai pic.twitter.com/k3vJk6HnGy