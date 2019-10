Meghan Markle danas je jedna od najslavnijih žena svijeta, no kako je izgledala kao djevojčica?

Nekoć televizijska glumica, danas vojvotkinja od Sussexa.

Streloviti uspjeh Meghan Markle lansirao ju je prvo u zvjezdanu orbitu američke televizije, a potom je svojom ljepotom i šarmom zavela i princa Harryja pa se probila sve do Buckinghamske palače.

Iako je danas ikona stila i jedna od najslavnijih žena svijeta, Meghanini počeci nisu bili toliko spektakularni. Odrasla je u posve normalnoj obitelji u Kaliforniji, roditelji su joj se rastali, a ona je živjela u prosječnim američkim prilikama.

Otkako je postala slavna, mediji su objavili niz Meghaninih fotki iz djetinjstva, a sada imamo priliku vidjeti i dosad neviđene fotografije Meghan kao djevojčice koja se od malih nogu borila za ono što joj je bitno.

Devetogodišnja Meghan 1990. je sudjelovala u showu "Nick News" i protestirala protiv seksističkih reklama. "Nick News" je bio zabavni i obrazovni program za djecu, a Meghan je na njemu sudjelovala nakon što je uputila prosvjedno pismo u kojem je objasnila kako nije u redu da se nazivaju edukativnim programom, ako promiču seksizam u svojim reklamama. Buduća vojvotkinja oduvijek je znala što želi.

Tada je nosila svoju prirodnu kovrčavu kosu, a pjegice su joj dolazile do izražaja više no danas, no karakteristične crte lica nisu se uopće promijenile pa je oduvijek bilo jasno da će Meghan kao djevojčica izrasti u pravu ljepoticu.