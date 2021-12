Objavljen je popis 14 izvođača koji će se natjecati na Dori 2022. godine, neka od imena mola bi vas iznenaditi.

Glumica Mila Elegović jedno je od najvećih iznenađenja na popisu izvođača za Doru 2022.

Ona će svoj prolazak na Eurosong pokušati izboriti pjesmom naziva "Ljubav", a na popisu su se našla još neka neočekivana imena. Jedno od njih je i Tina Vukov koja će se, nakon podužeg izbivanja sa scene, na Dori predstaviti s pjesmom "Hideout". Prvi put ćemo na ovom izboru imati priliku vidjeti i kantautoricu Miju Dimšić koja se prijavila s pjesmom naziva "Guilty Pleasure".

Na Doru se drugu godinu zaredom godine vraćaju Mia Negovetić, Bernarda, Eric Vidović, ToMa te kći bivšeg premijera Tihomira Oreškovića, Ella Orešković.

Natjecanje za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za Pjesmu Eurovizije održat će se 19. veljače 2021. godine u Opatiji, a ovo je popis svih 14 izvođača i pjesama kojima će se predstaviti:

1. FORGIVE ME (OPROSTI) - MIA NEGOVETIĆ

2. GUILTY PLEASURE - MIA DIMŠIĆ

3. HERE FOR LOVE - BERNARDA

4. HIDEOUT - TINA VUKOV

5. I FOUND YOU - ERIC VIDOVIĆ

6. IF YOU WALK AWAY - ELLA

7. IN THE DARKNESS - ToMa

8. LJUBAV - MILA ELEGOVIĆ

9. MALO KASNIJE - ROKO VUŠKOVIĆ

10. MOLI ZA NAS - MARKO BOŠNJAK

11. MY NEXT MISTAKE - JESSA

12. NO WAR - ELIS LOVRIĆ

13. STAY ON THE BRIGHT SIDE - ZDENKA KOVAČIČEK

14. VOLI ME DO NEBA – TIA

Podsjetimo, Hrvatsku je ove godine na Eurosongu predstavljala Albina s pjesmom "Tick-Tock", a pobjedu je odnijela grupa Maneskin iz Italije, pa se natjecanje sljedeće godine održava u Torinu.

