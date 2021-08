Robin Williams tragično je preminuo prije sedam godina, a njegov sin Zachary prisjetio ga se na društvenim mrežama.

Sedam je godina prošlo od tragične i šokantne smrti omiljenog glumca i komičara Robina Williamsa, a na samu godišnjicu njegov sin Zachary Willimas odao mu je počast putem društvenih mreža.

Prisjetio se kako se preminuli dobitnik Oscara uvijek trudio da nasmije sve oko sebe i pomogne drugima.

"Tata, preminuo si na današnji dan prije sedam godina. Radost i nadahnuće koje si donio na ovaj svijet tvoje su nasljeđe i žive kroz tvoju obitelj, prijatelje i obožavatelje koji su te toliko voljeli. Živio si da bi druge nasmijao i pomogao im. Danas slavim sjećanje na tebe i volim te zauvijek", napisao je 38-godišnji Zachary u dirljivoj objavi koju je podijelio na Twitteru, a uz to i glumčevu fotografiju iz mladih dana.

Dad, seven years ago today you passed on. The joy and inspiration you brought to the world carries on in your legacy and in your family, friends, and fans you so loved. You lived to bring laughter and to help others. I will be celebrating your memory today. Love you forever. pic.twitter.com/xw2pkO4shZ