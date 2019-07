Brooke Mueller jednako je problematična kao i njezin bivši suprug Charlie Sheen.

Glumicu Brooke Mueller šira je javnost upoznala kao bivšu suprugu posrnulog glumca Charlieja Sheena.

41-godišnja Brooke s Charliejem je bila u braku od 2008. do 2011. godine, a bila mu je treća supruga. Preciznije, razvod su zatražili 2010. godine, no on je finaliziran tek 2011.

Podsjetimo, par je 2006. godine upoznala zajednička prijateljica Rebecca Gayheart na jednoj rođendanskoj zabavi, a Charlie je pred Brooke kleknuo svega godinu dana nakon susreta. Ona je tada bila agentica za nekretnine o kojoj se nije previše znalo, a odjednom se počela pojavljivatina crvenim tepisima s jednim od najplaćenijih televizijskih glumaca.

2009. godine par je dobio blizance Boba i Maxa, a nekoliko mjeseci kasnije, glumac je optužen za obiteljsko nasilje u njihovom domu u Aspenu. Navodno je Sheen tijekom burne svađe uzeo nož te ga prislonio supruzi pod vrat, nakon čega je ona zvala policiju koja je privela glumca koji je i s prvom suprugom Denise Richards imao vrlo turbulentan odnos.

No, i Brooke je prije tog braka bila poput Charlieja te imala problema s konzumacijom alkohola i droge, pa nikoga nisu previše začudili problemi u njihovom odnosu. Ipak, papire za razvod duo je predao tek godinu dana nakon uhićenja, no niti tu nevoljama nije bio kraj.

U ožujku 2011. godine, Brooke je zatražila zabranu prilaska, tvrdeći kako joj bivši suprug prijeti, naziva menadžera i ljude oko nje pogrdnim imenima, a otkrila je i još nekoliko slučajeva tijekom braka u kojima ju je fizički zlostavljao. Ubrzo nakon toga, blizance je iz Sheenove kuće odvela policija kako bi ih udaljila od njega.

Brooke je već 1996. i 2001. godine uhićena zbog posjedovanja kokaina, a tijekom brakorazvodne parnice po tko zna koji put je završila na odvikavanju. Iako je Charlie tada tražio privremeno skrbništvo nad djecom koja su razvodom pripala majci, sud to nije odobrio, pa ga je dobila bivša Charliejeva supruga Denise Richards s kojom ima dvije kćeri.

Nedugo nakon toga, privremeno skrbništvo dobio je brat posrnule agentice i glumice, Scott, da bi njoj ono bilo vraćeno u prosincu 2014. godine nakon izlaska s rehabilitacije.

Ipak, čini se kako se nije u potpunosti izliječila, jer Brooke je nedavno napravila scenu u Southamptonu gdje je u jednoj ljekarni u ranim jutarnjim satima zaustavila 20-godišnjeg neznanca te ga molila za prijevoz, da bi mu kasnije u kući pokazivala kofere pune droge. S njim su u automobilu bili prijatelji koji su također ušli u stan s Brooke, da bi ih unezvijerena glumica počela nagovarati da konzumiraju ono što je bilo u koferima.

"Nitko od nas nije bio spreman tulumariti, jer je bilo 7 ujutro, bili smo jako umorni. Derala se kako smo svi dosadni", izjavili su za medije. Brooke je u svibnju viđena na večeri s prijateljima u prugastom kombinezonu te je već tada izgledala te se ponašala jako čudno s upečatljivim"mrljama" na licu.

A još 2011. godine, jedna od Sheenovih muza, bivša pornoglumica Bree Olson medijima je otkrila kako je s bivšim supružnicima upražnjavala seks u troje na njegovo inzistiranje. "Nisam imala ništa protiv, ona je jako zgodna, ali ima puno osobnih problema, pa mi je bilo jako teško uspostaviti bilo kakav odnos s njom u to vrijeme", rekla je Bree.

Čini se kako za Brooke sad kreće novi krug odvikavanja, jer i više je nego očito kako nešto nije u redu.