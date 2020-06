39 talentiranih dizajnera nakita pokazalo je najbolje što domaća dizajnerska scena nudi te time obilježili do sada najposebnije poglavlje kronike hrvatskog modnog dizajna.

Priprema za novi Lookbook hrvatskih dizajnera nakita započela je nešto prije pandemije Covida-19. Nepredviđene okolnosti, zabrane, elementarne nepogode, prateći strahovi i psihoze su ga usporile i na žalost mu znatno ograničile broj sudionika. No, usprkos svim nedaćama novi Lookbook svojim genijalnim nakitom i ovaj put uspješno crta širu sliku domaćeg dizajna, kako kroz predstavljanje afirmiranih i nekih doajena dizajna nakita, tako i nešto novih imena na sceni, prepunih potencijala i mladenačkog elana.

''Rezimirati utiske sa završenog projekta i po enti put ponavljati kako hrvatski modni dizajn u svojoj slojevitosti posjeduje kvalitetu i inovativnost, nakon 15 godina rada na njegovoj afirmaciji je već jako dosadno i kako bi neki rekli 'to ti je kazeta na repeatu'. Tko do sad nije prepoznao hrvatski modni dizajn, vjerojatno nikad ni neće. Ono što treba istaknuti je to, kako je rad na Lookbooku, u za većinu kataklizmičnim okolnostima, otkrio nove dimenzije hrvatskog modnog dizajna i njegovih autora, otkrio je veliku otpornost, snagu i hrabrost i time mu dodatno dao na vrijednosti i zagarantirao kontinuirani uspjeh.'' - naglasio je Tomislav Perić, osnivač ovog odličnog projekta.

39 nesalomljivih i hrabrih odlučilo je, usprkos ograničenjima, pred objektivom pokazati najbolje što domaća dizajnerska scena nudi i time obilježiti do sada najposebnije poglavlje kronike hrvatskog modnog dizajna.

Autorski nakit u Lookbooku predstavili su: ARIEL umjetnički nakit, ARTERIJA, Flower Sushur, CLARA STONES, CLOUD & CO., DHALIA by DAHLIA, DiMwoodart, EMOTHA by Petrana, Esperanza hand made, FINE KOVINE, FRAJERICA handcrafted jewelry, Hendrix bridge jewellery, JO Art by Jadranka Orihovac, Jo-Jo design, Kewik Wood and Resin Jewelry, Kitchig, KOLIMBATUS, Ksenya Jewelry, LAURA nakit, Lumezi, Lybra Design, Lyra, M Art Design, M.M Art Jewellery, MaXM Design, LAPIDARIUM, LILI'S, MH HOX Jewellery, midzo, M-ART, naOtoku, Nakit Kristina, Nakit Seba, Onyx, Pevalek Art, Vikler Vintage Design by Barbara Bračun, AAMJ design, Belladonna Jewellery, Natali Jewellery Manufacture.