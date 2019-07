Mislili ste da je nezamislivo da slavni agent 007 bude žena i k tome tamnije puti? Razmislite ponovno, jer upravo će glumica Lashana Lynch to postati.

Filmska povijest više neće biti ista – novi agent 007 postaje žena. Britanska glumica Lashana Lynch službeno postaje slavni agent koji već desetljećima na filmskim platnima osvaja publiku.

No ako ste pomisli da će nužno time postati i James Bond, prevarili ste se. To bi ipak bilo previše. Lijepa glumica tamnije puti preuzima tajno ime agenta 007, no James Bond i dalje ostaje prisutan u liku mačo-frajera izraženih zavodničkih sposobnosti.

Nakon što je Daniel Craig, sadašnji James Bond, najavio svoje povlačenje iz franšize postavilo se pitanje tko će ga zamijeniti. Na valu feminizma i rušenja granica postavilo se pitanje treba li to biti žena ili osoba koja nije bijele rase.

Odgovor je pronađen u Lashani. Tako će u 25 filmu o slavnom agentu, koji se trenutačno snima u Velikoj Britaniji i Italiji, glumica preuzeti kodno ime Jamesa Bonda nakon što on napusti MI6.

Radnja novog filma započinje na Jamajci, gdje Bond uživa u zasluženoj mirovini, no bude ponovno sazvan u službu kako bi riješio globalnu krizu na pomolu.

"U sceni na početku filma M kaže "uđi 007" i tad uđe Lashana" izvor sa seta otkrio je detalje.

"Bond je još uvijek Bond, ali je kao 007 zamijenjen sa zapanjujućom ženom. Bonda seksualno privlači nova agentica 007 i pokušava ju zavesti, ali je zbunjen jer na njoj ne rade njegovi trikovi, nego samo koluta očima i nije zainteresirana za njega. Barem ne na početku", dodao je izvor i tako otkrio novu prekretnicu u filmu.