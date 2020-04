View this post on Instagram

Happy Easter to everyone celebrating! We are thinking of you on this special day, and we wish to get through this time together united and healthier than ever. This day gives us another reason to be thankful for our family, friends and everything that surrounds us. Since this is a unique situation we are all in, let’s celebrate it in a unique way - we challenge you to do our #NDFacroyogachallenge! 💪🙏 Swipe right to see me fly 😂🧚 Everyone who wants to join, try this at home with your partner, child, roommate or anyone who is in the mood for some physical activity, and we will repost you! Share your results and tag us! 👏👏🥰 @novakfoundation Srećan Uskrs svima onima koji slave! Mislimo na sve vas i šaljemo vam puno ljubavi uz želju da ovu situaciju prebrodimo zajedno i da iz nje izađemo svi bolji i snažniji. 💪🙏 @djokernole i ja smo vam obećali yoga izazov i baš smo se dosta zabavili dok smo ga snimali. Klinci pevaju, kučići laju.... sve idealno 👏🙏 Pridružite nam se na ovom #NDFacroyogachallenge! Verujem da je ovo najzabavnije sa klincima 🤣🙈🥰 Pokušajte, snimite, tagujte nas a mi ćemo vas repostovati! Jedan, dva, tri...i idemooo!