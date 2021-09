Stephanie Grisham, koja je četiri godine radila kao glasnogovornica Donalda Trumpa, opisala je svoje iskustvo s njim u novoj knjizi, u kojoj se posebno okomila na bivšu prvu damu Melaniju.

Bivša glasnogovornica Donalda Trumpa, Stephanie Grisham, provela je četiri godine u Bijeloj kući, tijekom kojih je najviše surađivala s prvom damom Melanijom, a sada je odlučila svoje iskustvo s njima prenijeti na papir.

U knjizi "I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House", koja će biti objavljena 5. listopada, iznijela je brojne bombastične detalje o kojima je morala šutjeti dok je radila za Trumpove, a neki od njih već su procurili u medije.

Dio koji je posebno zainteresirao javnost je njezina ispovijest o Melaniji, koju je opisala kao umišljenu osobu koja živi u svojem svijetu potpuno odcijepljenom od stvarnosti te ju je usporedila s francuskom kraljicom Marijom Antoinettom.

"Prezrena. Poražena. Udaljena", riječi su kojima ju je opisala.

Stephanie je u knjizi otkrila i da je Melania vjerovala u Donaldove laži kako su predsjednički izbori 2020. bili lažirani, pa se zbog toga tijekom primopredaje vlasti odbila susresti s Jill Biden na tradicionalnoj inauguracijskoj čajanki.

Prisjetila se i jedne situacije u kojoj je bivša prva dama, kako kaže, pokazala svoje pravo lice.

"Želite li tweetati da su mirni prosvjedi pravo svakog Amerikanca, ali nema mjesta bezakonju i nasilju?", pitala ju je Stephanie dok je rulja zaluđenih Trumpovih sljedbenika 6. siječnja divljački upala u zgradu američkog Kongresa.

"Ne", kratko je tada odgovorila Melania i nastavila se sređivati za službeno fotografiranje s novim tepihom koji je izabrala za Bijelu kuću, što joj je, prema Grishom, tada bilo puno važnije.

Za Stephanie je to bio prijeloman trenutak nakon kojeg je odlučila napustiti Bijelu kuću i napisati knjigu. Knjigu je pisala na kompjuteru bez interneta i koristila je kodna imena, a njoj blizak izvor najavio je da je pripremila veliki udar na Trumpove.

"Stephanie o Trumpu zna tajne koje čak ni Melania ne zna, tajne koje on ne želi da ih ona dozna. Sve će otkriti u ovoj knjizi", kazao je izvor za Politico.

Brojni detalji iz knjige još uvijek su nepoznati, zbog čega su se Trumpovi navodno pokušali dokopati jednog primjerka prije objave, a o svemu se oglasila i Melania.

"Namjera iza ove knjige je očita. To je pokušaj iskupljenja nakon lošeg rada na mjestu tajnice za medije, propalih ljudskih odnosa i neprofesionalnog ponašanja u Bijeloj kući. Kroz neistine i izdaju Grisham pokušava dobiti na važnosti i zaraditi na račun gospođe Trump", poručili su iz ureda bivše prve dame.

Inače, Stephanie je počela raditi s Trumpom 2015. godine tijekom njegove predsjedničke kampanje. Često je bila prozivana u javnosti jer nijednom tijekom njegova mandata nije održala konferenciju za medije i uglavnom je šutjela.