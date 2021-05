Norvežanin Tix, čije je pravo ime Andreas Andresen Haukeland, boluje od Tourettovog sindroma i zbog tikova je dobio nadimak koji je prigrlio za svoje umjetničko ime. Na pozornici Eurosonga je pokazao svoju najveću slabost kako bi nadahnuo druge.

Predstavnik Norveške, 28-godišnji Tix osvojio je 18. mjesto na Eurosongu s pjesmom "Fallen Angel", no njemu rezultat nije bio važan što je dokazao svojim veseljem i nevjerojatnom energijom tijekom cijelog natjecanja.

Rijetko tko bi pomislio da se iza ovog vedrog duha i velikog osmijeha krije teška priča o kojoj je ranije glazbenik, čije je pravo ime, Andreas Andresen Haukeland, a netom prije finala se oglasio i na svom Instagramu.

"Večeras je finale. Moja predstava je o palom anđelu. Ne osjećam se dovoljno dobro. Ne osjećam se dovoljno vrijedno - neadekvatno. Čovjek koji je prošao teška vremena i nije u stanju prepoznati vlastitu ljepotu. U lancima ga drže njegovi unutarnji demoni - nesigurnost, strah i mračne misli. U jednom sam trenutku odrastanja ozbiljno razgovarao s mamom za kuhinjskim stolom. Imao sam 13 godina i bio sam očajan jer sam bio siguran da nikada neću naći dečka ili ikoga tko me želi. Zamisli to. 13 godina i vjerujete da vas NITKO tijekom vašeg života neće moći voljeti onakvima kakvi jeste. Taj je osjećaj velik dio teme teme 'Pali anđeo' i 'Iz mraka'", napisao je Tix.

"Tada rastete i stvari postaju bolje. Čak sam usput pronašao i nekoliko djevojaka koje su me zaista voljele takva kakav jesam. Želim naučiti ljude da preuzmu vlasništvo nad osobnošću i svime što je jedinstveno kod njih To je možda najjača poruka koju ovdje na Euroviziji mogu prenijeti. Stoga će večeras postoji točka u pjesmi gdje ću skinuti sunčane naočale. To je najzahtjevniji trenutak na pozornici, ali i najvažniji. U noći Eurovizije gdje su svi nastupi usavršeni do te mjere, učinit ću upravo suprotno (kao što to obično čini TIX). Ako večeras nešto može poći po zlu, vjerojatno je ovdje. Kad na pozornici skinem naočale, ne vidim ništa i gubim kontrolu nad mišićima na licu, uključujući vrat i glasnice. Pokazat ću najveću slabost koju sam mogao učiniti na pozornici, umjesto da je skrivam. Mislim da će to mnogima vani biti pomoć / utjeha / nadahnuće. Znam da je mnogima važno večeras postići što veći rezultat. Pokušat ću vas sve učiniti ponosnima, ali točan rezultat mi nije važan. Neće svi razumjeti večerašnju izvedbu, ali onima koji razumiju poruku to će vjerojatno puno značiti. Jako ste mi dragi i radujem se ponovnom povratku u Norvešku, znajući da će nastup koji će Norveška napraviti večeras igrati važnu ulogu u životu mnogih ljudi. Puno vam hvala na povjerenju", dodao je pjevač.

Naime, Tix boluje od Tourettovog sindroma, a riječ je o nasljednom poremećaju s tikovima koji započinje u djetinjstvu. Simptomi su jednostavni, složeni i glasovni tikovi. Poremećaj pokreta može započeti jednostavnim tikovima kao što su grimase lica, trzanje glave, žmirkanje i šmrcanje koji napreduje u višestruke složene tikove uključujući i glasovne, odnosno glasni, iritantni govor, dahtanje. Često je ponavljanje vlastitih riječi ili tuđih, a zna se dogoditi i da ljudi s tom dijagnozom nekontrolirano prostače.

Glazbenika su zbog njegove neizlječive bolesti maltretirali u školi i dali su mu nadimak Tix, koji zapravo znači tik, a on ga je prigrlio kako bi podigao svijest ljudi.

"Za mene, Eurosong ne predstavlja natjecanje, posebno ne ove godine. Ovo je najveće mjesto na kojem možemo govoriti o različitosti i prihvaćanju", istaknuo je. Za skidanje naočala na pozornici je rekao da je najteža stvar koju je učinio.

Inače, strani mediji su pisali da se između Tixa i predstavnice Azerbejdžana Efendi tijekom druženja između proba u Rotterdamu razvilo nešto više od prijateljstva.