Gabrijela Galant Jelenić i Marijan Jelenić zajedno su više od 20 godina, a glavni su dio pulskog benda Nola. Ispričali su nam sve o svojoj vezi, ali i kako uz sve ostalo funkcionira i bend.

Pulska grupa Nola na sceni je već više od 25 godina, iza njih su godine turneja, gpjesama, albuma, studijskog rada i gostovanja. Gabrijela Galant Jelenić i Marijan Jelenić, ili jednostavije Gabi i Marijan, a na Valentinovo donosimo njihovu ljubavnu i poslovnu priču.

"Upoznali smo se u Žminju u klubu u kojem je te večeri Marijan svirao. Tada je svirao s Gustafima. Ja sam sa svojim društvom došla u klub nakon što je njihov koncert završio. Cure koje su bile sa mnom u društvu nagovorile su Gustafe da mi daju mikrofon da nešto otpjevam, dali su mi mikrofon, bend se tada vratio na scenu i svirali smo tako još neko vrijeme. Nakon svirke upoznala sam se sa svim Gustafima i s Marijanom. "Kupio" me svojim očima i od tada smo nerazdvojni", ispričala nam je Gabi. "Moja obitelj s očeve strane je iz Žminja i moj jedini preživjeli stari roditelj je bila nona Milka iz Žminja. Često sam odlazio kod nje kao klinac i igrao se s vršnjacima u centru. Kasnije smo Gabi i ja shvatili da smo se kao djeca zajedno igrali po žminjskim ulicama. Upravo ta simpatična pripadnost toj mikroregiji i činjenica da sam bio jedini muškarac koji prenosi prezime Jelenić (zadnje tri genercije) uvijek smo se u obitelji šalili da bih trebao naći Žminjku za životnu partnericu. I tako je skupina "veselih" djevojaka nakon koncerta Gustafa u Žminju (u kojem sam tada svirao harmoniku) inzistirala da Gabi pjeva. Grunula je s nejvjerojatnim žarom i energijom par pjesama pokojne Janis Joplin i svi smo ostali paf. Koncert se nastavio jammanjem. U jednom trenutku je zapjevala a capella pjesmu Amazing grace i tad me pogodila Amorova strelica. Od tada smo jedno. I da, imamo dva sina koji prenose prezime, nona MIlka bi bila jako kuntenta (zadovoljna)", dodaje Marijan.

Dogovor i poštovanje

Marijan piše pjesme, a par ne smatra da je netko u bendu glavni, već se o svemu dogovaraju. Gabi je preuzela većinu posla oko obitelji, dok je Marijan na sebe preuzeo većinu posla što se tiče benda. "Moja mati je uvijek govorila da dogovor kuću gradi. Otac je bio tradicionalno muško. Često mi se žalila kako tata ne dijeli s njom koliko bi mogao i kroz svoje nezadovoljstvo nespretno ukazivala na probleme takvog suživota. Oduvijek je moj stav da nema muško/ženskih poslova i da se obaveze uzimaju i dijele po afinitetima i mogućnostima, a ne po spolu. Nema glavnih i glavnijih kod nas. Dogovor i iskustvo u određenom polju donose odluke", priča nam muški dio Nole. Par se osvrnuo i na to kako funkcioniraju kod kuće, a kako na pozornici.

"Vjerujem da u kući funkcioniramo kao i velika većina drugih obitelji s djecom. Hendlamo svakodnevnicu kako znamo i umijemo, razlika je jedino u tome što mi ne odlazimo na svoje radno mjesto i ne ostajemo na tom mjestu određeni broj sati, već svoje obaveze obavljamo doma ili u studiju ili na nekom trećem mjestu bilo da se radi o koncertu ili nekim drugim obavezama koje su vezane uz Nolu. Dobra organizacija i osobe od povjerenja kojima možemo povjeriti dijete, su nešto bez čega ne bi mogli, odnosno bilo bi puno teže", ističe pjevačica. "Vjerujem da u kući funkcioniramo kao i velika većina drugih obitelji s djecom. Hendlamo svakodnevnicu kako znamo i umijemo, razlika je jedino u tome što mi ne odlazimo na svoje radno mjesto i ne ostajemo na tom mjestu određeni broj sati, već svoje obaveze obavljamo doma ili u studiju ili na nekom trećem mjestu bilo da se radi o koncertu ili nekim drugim obavezama koje su vezane uz Nolu. Dobra organizacija i osobe od povjerenja kojima možemo povjeriti dijete, su nešto bez čega ne bi mogli, odnosno bilo bi puno teže", nadovezuje se Marijan.

Kroz pjesme su otkrili puno o sebi

Gabi i Marijan kažu kako je kroz njihove pjesme jako puno njihove intime otkriveno. Samo nekoliko pjesama nije o njima kao paru. "Svaka pjesma se vrti oko nas i našeg života. Neke pjesme su o nama, a neke o ljudima čije smo priče proživjeli uz njih. Mi smo atipičan par u odnosu na stereotip, totalno smo drukčiji jedan od drugog. Gabi je vrlo šutljiva, a ja blebetav, ona igra na sigurno i polako, a ja stalno tražim prilike i nestrpljiv sam. U pjesmama nađem fokus svog zbrčkanog uma i s malo riječi kažem bitno. Gabi ima urođeni talent i boju glasa, uz proživljenost stihova stvaramo tu kemiju u kojoj publika vjeruje Gabi. Dio tebe je pjesma o mojim putovanjima i našoj razdvojenosti. Iznad oblaka sam napisao putujući doslovno iznad oblaka, u avionu. U zadnje vrijeme više pišem o iskustvu nego o trenutku", kaže Marijan koji je i autor pjesama.

Par ima i dva sina. "Trenutak kada sam primio Ota u ruke me totalno promijenio. Kao nekakvom sklopkom se okrenuo fokus života. Kad se rodio TIn brzo sam shvatio da se s njim ne može komunicirati kao s Otom, njegov karakter je tada za mene bio kao s drugog planeta. Opet je kod mene uslijedila velika prilagodba. Zahvaljujem se svojoj djeci što su izabrali nas i time me naučili surfati na valovima života. Mislim da je najvažniji odgoj primjer. Djeca nas nespretno kopiraju i prilagođavaju to svom karakteru". Njihov stariji sin Oto nedavno je napunio 20 godina i studira u Rijeci, a Tin će ove godine napuniti 10 godina, školarac je, svira klavir, trenira plivanje i uživa u djetinjstvu.

Osvrnuli su se i na Valentinovo te najromantičnije geste koje su napravili jedan za drugoga. "Marijan mi cijeli život piše pjesme, a to je prilično romantično. No, najromantičnije su one geste koje se dogode nevezano uz datum, spontane i neočekivane. Kao naprimjer kad se iz šetnje sa psom u sred zime, vrati s ružom koju je usput ubrao a koja je do sad preživjela nisku temperaturu i mrazove. Još je veća gesta kad u šetnju povede dijete pa mi donesu kamenčiće i naplavine u obliku srca. U ovih dvadesetak godina skupila sam impresivnu kolekciju takvih eksponata", priča Gabi. "Kad sam totalno rastojen u multitaskingu misli, najčešće ispred nekog ekrana, Gabi dođe i nježno me odvoji od svega i u trenutku šutke smiri. Ranih devedestih Gabi je bila u Japanu mjesec dana. Govorimo o vremenu bez mobitela i interneta (u današnjem obliku) :) Kad se vratila u HR javila je iz zračne luke Zagreb kojim autobusom ide za Pulu. Nisam izdržao i sjeo sam u auto, krenuo za Zagreb i u Karlovcu ušao u njen autobus i iznenadio je. Svi su autobusu pljeskali kao u nekom filmu. Proveli smo romantičan vikend u Gorskom kotaru", nadopunio se Marijan.

Valentinovo slave nekoliko puta godišnje

Gabi i Marijan imaju nekoliko svojih Valentinova kroz godinu, a to su datumi koji su njima važni. Najljepše im je kada rade na Valentinovo i publici prenesu tu svoju ljubav preko pjesama. "Ljubav može ponekad biti bolna ali i bez ljubavi je bolno. Ljubav je spona, podrška onom drugom kad je teško, zbog ljubavi učimo i mijenjamo se, ljubav je ne odustati i kad je najteže i kad misliš da nema izlaza, ljubav je žrtva i nagrada. I još puno toga potrebno je da se ljubav održi", kaže pjevačica. "Ljubav je nažalost jako izbanalizirana i komercijalizirana. S ljubavlju se rodiš, ako imaš sreće u ljubavi živiš. Ljubav kao veza se vježba. Počinje kao i sve najvažnije, big bangom tj. zajubljivanjem, a nakon toga se vježba suživot. Naravno bez "ljubavnog začina" sve bi bilo bljutavo", dodaje njezin suprug.

Nola je objavila i novu pjesmu, koju su nam kratko komentirali. Nova pjesma "Ne traži od mene" nastala je u suradnji s Elvisom Stanićem i osim što je naš prvi ovogodišnji singl, ujedno je i najava novih suradnji odnosno novih pjesama. Na čekanju su još dva singla u ovoj godini, još dvije zanimljive suradnje koje će, nadamo se ugodno iznenaditi publiku. Pjesma je još jedna priča iz našeg života, o padovima, o razbijanju strahova koji nas koče i sputavaju, o davanju i primanju, osmijeha, pozitive, podrške. Pjesma je o ljudima", kažu o singlu. "Upoznali smo jedan jako kretivan par s kojim smo realizirali bajkoviti video za novu pjesmu. Ira i John su nas oborili s nogu svojom iskrenom energijom i zajedništvom koji na trenutke neodoljivo podsjeća na nas prije djece. Gabi se boji visine, ali uz njih se opustila i snimala spot na visokim drvenim škalama. Nadam se da ćemo nastaviti suradnju. Pjesma i video su se spojili i postali nerazdvojni kao i mi", zaključio je ovaj simpatični par iz benda Nola.