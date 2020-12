Noah Jupe u seriji "Slom" glumi sina para kojeg su utjelovili Nicole Kidman i Hugh Grant, a iza sebe već ima impresivnu karijeru.

Mladi Noah Jupe zaradio je 600.000 dolara za svoju ulogu u hit-seriji "Slom" u kojoj glumi sina Grace i Jonathana Frasera, koje su utjelovili Nicole Kidman i Hugh Grant, a svjetski mediji raspisali su se o njegovu talentu.

Prema pisanju TMZ-a, Jupe dolazi iz glumačke obitelji, a majka Katy Cavanagh glumila je u nekoliko britanskih serija. Njegov otac na početku karijere je bio glumac, no kasnije se više posvetio poslu iza kamera na setovima filmova i serija. Jupe ima tek 15 godina, no iza sebe već ima nekoliko uspješnih serija i filmova.

Glumački karijeru započeo je s 10 godina te se pojavio u nekoliko serija, a 2017. godine posvetio se i filmu. Između ostalih pojavio se i u filmu "Suburbicon" kojeg je režirao George Clooney, a upravo Clooney ga je preporučio Johnu Krasinskom za film "Mjesto tišine". Na velikom se platnu pojavio uz bok holivudskim svijezdama, a Noah je na pravom putu da i sam postane jedan od njih.

Osim glume, Jupe obožava igrati hokej, a nakon što je završio sa snimanjem serije "Slom" rekao je kako se želi vratiti kući u Manchester kako bi vratio ravnotežu u svoj život. "Volim glumiti, no to me zna jako isrcpiti i treba mi vrijeme samo za mene. U New Yorku sam bio osam mjeseci i moram se malo družiti sa svojim prijateljima", rekao je 15-godišnji Noah nakon snimanja.

Dosad je već zaradio nekoliko nominacija za svoje uloge, a kritičari mu predviđaju svijetlu budućnost.