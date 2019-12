Oni su besramno dobri plesači koji su svojim nastupom oborili s nogu i žiri i publiku Supertalenta, a imaju i prigodno ime - No Shame.

Plesačka skupina No Shame sredinom studenog oduševila je na audicijama Supertalenta energičnom koreografijom i usklađenošću.

Radi se o rasplesanom trojcu koji čine dvije djevojke te jedan mladić - Valentina Anaković, Gloria Bedeković i David Farkaš. Nakon audicijskog nastupa žiri ih je samo nahvalio, no komentarima se posebno istaknula Maja Šuput.

"Mislim da ste stvarno opravdali svoje ime, moram reći da mi je Gloria uzela svu pozornost, imaš tu mušku energiju koju ja silno volim kad je posao u pitanju. Bili ste sjajni i stvarno je no shame kod vas", zaključila je Maja za plavokosu Gloriju. Ona je, za razliku od svojih kolega, najkasnije stala na pozornicu, i to sa 14 godina, no danas surađuje s brojnim poznatim pjevačima i skupinama, poput Tonyja Cetinskog i Colonije.

No ako ste vjerni gledatelj showa "Supertalent", onda ste trebali primijetiti i smeđokosu djevojku iz skupine, Valentinu, koja se predstavila još na prošlogodišnjem Supertalentu uz plesnog partnera Ivana, s kojim je tada plesala tek godinu dana.

Upoznali su se u jednom plesnom studiju i kako su tada istaknuli, mnogi su im rekli kako imaju dobru plesnu energiju pa su se na Supertalentu 2018. godine odlučili uvjeriti je li doista tako.

Koreografiju im je tada osmišljavala poznata domaća koreografkinja Nina Vidošević, a neodoljivi plesni partneri od žirija su dobili same pohvale.

Sada su se pak u polufinalu predstavili s novom, još razrađenijom koreografijom i ponovno pomeli sve pred sobom. Trojac se aktivno pripremao mjesecima, a trud se isplatio.

"Toliko ste energični, ujednačeni, baš ste besramno dobri. Ovo je ozbiljno dvije stepenice iznad audicijskog nastupa", zaključila je Maja, a Janko je dodao kako se rijetko vidi takva koordinacija i sinkronizacija u kombinaciji s brzinom.

"Svi troje ste bili u mom fokusu, bili ste odlični", zaključila je Martina na kraju njihova polufinalnog nastupa.

Više o Supertalentu čitajte na službenoj stranici.