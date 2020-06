View this post on Instagram

Evo me ziva i zdrava,ali u samoizolaciji. 2 testa su mi negativna,ali simptomi se mogu razviti do 14 dana od posljednjeg kontakta sa zarazenom osobom,tako da je bolje ne riskirati. Znam da je jako puno nejasnoca oko covida,ali jedno je sigurno - nitko nije siguran. Zelim svima koji se upravo bore s virusom da bude sto krace i bezbolnije,a svima ostalima da ga nikad ni ne pokupe! Cuvajte se ljudi 💕