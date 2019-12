Nives Ivanišević objavila je video u kojem nosi samo kupaći kostim i pokazala kako zna uživati u životu.

Radijska voditeljica i supruga našeg proslavljenog tenisača Gorana Ivaniševića, 37-godišnja Nives Ivanišević na svom se profilu na Instagramu pohvalila kako boravi na nama udaljenoj i toploj destinaciji, ali lokaciju zasad nije otkrila, no sudeći po viđenom zaista uživa.

Naime, Nives je objavila fotografiju s pješčane plaže s prekrasnim zalaskom sunca, pa su neki njezini pratitelji poželjeli da se istog trena mogu mijenjati s njom. Uz to je objavila i kratki video u kojem do izražaja dolazi njezino besprijekorno oblikovano tijelo, i to u jednodijelnom kupaćem kostimu zanimljiva kroja.

"Tako sretna. Uvijek radite nešto svoje. Ako imate vremena fokusirati se na ono što drugi rade, ne trudite se dovoljno", napisala je Nives uz objavljeni video.

Baš kao što zasad nije otkrila ime lokacije na kojoj se nalazi, nije poznato prave li joj društvo suprug Goran i sin Oliver, od kojeg se inače odvaja u rijetkim trenucima.