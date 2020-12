Nives Ivanišević objavila je na Instagramu fotografiju sa sinom Oliverom, a suprug Goran Ivanišević joj je u komentarima ostavio slatku poruku.

Radijska voditeljica i supruga Gorana Ivaniševića, 38-godišnja Nives Ivanišević aktivna je na društvenim mrežama, no fotografije s njihovim 2-godišnjim sinom Oliver nema naviku često objavljivati.

Zato je njezina najnovija objava raznježila sve koji ju prate jer je s njima podijelila fotografiju na kojoj ju maleni Oliver ljubi u obraz.

"Naaaaajslađa mala pusa u svemiru", napisala je Nives uz fotografiju i stihove pjesme "If I Ain't Got You" pjevačice Alicie Keys.

Fotografija na kojoj se vidi koliko je Oliver već narastao i da nosi duži kosicu, prikupila je mnoštvo lajkova i komentara, a oglasio se i tata Goran.

"Bebe moje male", napisao je u komentarima.

Par se vjenčao na tajnoj ceremoniji 2017. godine, a kao kruna njihove ljubavi godinu dana kasnije rodio im se sin Oliver. Na društvenim mrežama nemaju naviku ni želju često dijeliti trenutke iz privatnog života, ali kada se na to odluče oduševe svoje pratitelje baš kao što uspjeli i ovaj put.