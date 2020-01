Nives Celzijus i njezina pojava tema su članka koji je o njoj objavio britanski The Sun.

Nives Celzijus ponovno je završila na naslovnici jednog od najčitanijeg bitanskog medija, magazina The Sun koji je i lani pisao o njoj kao bivšoj supruzi hrvatskog nogometaša Dine Drpića, a ovih dana sjetili su je se i kao Playboy modela koji podiže temperaturu na društvenim mrežama.

U tekstu ju opisuju kao bujnu glumicu koja svoju vojsku obožavatelja oduševljava pozirajuću u crnoj kožnoj haljini na krevetu. Uz to su objavili još nekoliko Nivesinih seksepilnih fotografija na kojima pozira u raznim pozama i odjevnim kombinacijama, kao i video s jednog od njezinih pjevačkih nastupa.

"Poznata je po vezi s bivšim hrvatskim nogometašem Dinom Drpićem. Par je dobio nadimak "Victorije i Davida Beckhama Badena" kada je on još igrao u Bundesligi. Bilo je to prije njihova razvoda 2014. godine", dio je objavljenog teksta The Suna.