Nives Celzijus na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira u svilenom kućnom ogrtaču, a dala je do znanja i da ispod nema grudnjak.

Spisateljica, pjevačica i glumica Nives Celzijus (39) poznata je i po svojim zanosnim oblinama, kojima se rado hvali na društvenim mrežama.

Sada je pratitelje počastila jednom svojom fotkom u kućnom izdanju, kojom je potvrdila da voli izgledati provokativno baš u svim prilikama.

"Coffeeholic! Ja sam espresso. Koji ste vi tip?" napisala je Nives uz fotku na kojoj pozira u svilenom kućnom ogrtaču, ispod kojeg, očito, nije imala grudnjak, pa se u prvom planu našao njezin raskošni dekolte.

"Gledam i ne vjerujem!", "Prezgodna", "Wow, neodoljiva", "Lijepo", pisali su joj pratitelji koje je oduševio prizor, a fotka je skupila i više od 16 tisuća lajkova.

Nives je i nedavno zapalila društvene mreže fotkama na kojima nosi zelenu mini haljinu, koju je pokazala sa svih strana, a i zadnji put kad smo je imali priliku vidjeti u javnosti pojavila se u seksi izdanju. Bilo je to na modnoj reviji Snježane Mehun, gdje je također istaknula svoj bujni dekolte, a tada se raspričala i o svojem ljubavnom životu.

"Ljubav je OK, sve po starom. U nekom trenutku se već navikneš, pa ti je to pod normalno", kazala je za In Magazin Nives, koja je u vezi više od godinu dana, no skriva svojeg dečka, a naglasila je i kako se ne planira ponovno udavati.

