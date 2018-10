Nives Celzijus mnoge je iznenadila kada je pokazala svoju mamu.

Da Nives Celzijus izgleda odlično, to je već i vrapcima na grani jasno, no malo tko je do sada znao otkud ta ljepota.

Dakako riječ je o genima, jer Nives je sada svima pokazala na koga je zapravo tako zgodna.

Na svojem profilu na Instagramu, na Storyju, objavila je fotografiju upravo sa svojom voljenom majkom. ''Mama i ja i tu i tam'', napisala je pjevačica na svojoj objavi.

Mama Mira izgleda također jako atraktivno, pa je Celzijus mnoge oduševila kada je stavila ovu objavu. Majka izgleda prilično mladoliko i pazi na svoj izgled jednako kao i njezine kćeri.