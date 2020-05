Nives Celzijus na Instagramu je objavila novu fotografiju u minijaturnom bikiniju i oduševila vjerne obožavatelje.

Naša pjevačica i spisateljica Nives Celzijus pohvalila se na društvenim mrežama kako je vrijedna, no ono čime je iznenadila zapravo je kombinacija u kojoj je vrijedna.

Naime, Nives je objavila fotografiju na kojoj mete terasu svoje kuće odjevena, ni više ni manje, nego u minijaturni bikini i takvim prizorom oduševila svoje pratitelje na Instagramu, a vjerujemo i ljude u svom susjedstvu.

"To mete, to čisti, to radi na tenu, to vježba listove, to razmišlja kako će se zvati njena najnovija pjesma", napisala je Nives uz objavljenu fotografiju i dala naslutiti da nam sprema neki novi hit.

"Kakva kraljica, obožavam te", "Susjedima je zanimljivo", "Ti si meni Nives za 10, jesi baš", "Blago susjedima uz takvu susjedu", "Prelijepa si", "Tetovirat ću ovu sliku", "Vrijedna, sve je čisto", "Prava domaćica naoružana za čišćenje", dio je komentara koje je dobila.