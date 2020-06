Nives Celzijus redovito uveseljava obožavatelje svojim seksi izdanjima.

Nives Celzijus poželjela je obožavateljima dobro jutro u posebnom izdanju koje je rijetko koga ostavilo ravnodušnim.

"Jutro savršeno za ostati u krevetu. Dobro jutro!", napisala je pjevačica. Nives je pozirala u vesti ispod koje se nazirao čipkasti prozirni grudnjak. Muški dio njezinih pratitelja taj je prizor osobito razveselio.

"Jutro mi je savršeno kad sam ugledao tebe", "Dobro jutro, ljepotice", "Odlična fotka", "Zgodna", "Nives je bomba", "Ko vino, što starija, to bolja", "Kraljice", komentirali su. Inače, Nives redovito uveseljava obožavatelje svojim fotografijama.

Pjevačica je tako nedavno pokazala kako čisti u minijaturnom biikiniju. "To mete, to čisti, to radi na tenu, to vježba listove, to razmišlja kako će se zvati njezina najnovija pjesma", napisala je Nives tada uz objavljenu fotografiju.