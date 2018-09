Nives Celzijus ispričala je situaciju iz djetinjstva koja nije nimalo bila ugodna za nju.

Nives Celzijus odlučila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama podijeliti traumatično iskustvo iz djetinjstva. Iako se ona u tim trenucima ponašala hrabro i nije paničarila njezina objava svejedno je strašna za čitanje.

"Kad sam bila mala, vraćajući se s izleta s vrtićkom grupom, vozač autobusa je zatvorio vrata pri mom ulasku. Vrata su mi pritiskala vrat, boljelo me, gušila sam se i bila sam jako uplašena. Vrtićka teta brzo je reagirala i otvorili su vrata. Sjećam se da uopće nisam plakala. Nabacila sam osmijeh i glumila da je sve u redu jer nisam htjela da se vozač osjeća loše. Kući sam se vratila s osmijehom i mama nije ništa primijetila sve dok ju nije nazvala druga mama i sve ispričala. Mama je odmah skinula košuljicu i pronašla tragove na vratu. Bila je jako ljuta, a ja sam je smirivala govoreći da je to ništa. Ostala sam to isto dijete, uvijek je sve u redu, osmijeh je uvijek prisutan i ne volim da se ljudi osjećaju loše", otkrila je Nives detalje iz vrtićke dobi, a njezinu objavu možete pogledati OVDJE.