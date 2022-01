Nina Violić na Facebooku je objavila fotografije s kćeri Rozom koje je napunila 19 godina.

Glumica Nina Violić na Facebooku je obilježila 19. rođendan svoje kćeri Roze.

Uz staru fotografiju na kojoj je Roza još beba, podijelila je i jednu novu na kojoj su se pohvalile i usklađenim tetovažama.

"Ako sam nešto napravila kako treba...", napisala je Nina u opisu objave, a svi su primijetili da je Roza izrasla u pravu ljepoticu.

"Ma bombon!", "Koja krasota", "Prekrasnice", "Divna Roza", nizali su se komplimenti uz brojne čestitke slavljenici.

Nina je Rozu dobila s glumcem Tvrtkom Jurićem s koji je u braku bila tri godine, početkom 2000-ih. Poznato je i da je nakon njega glumica ljubila 18 godina mlađeg srpskog glumca Milana Marića koji je privukao veliku pažnju javnosti naslovnom ulogom u hit-filmu "Toma".

Nina je zadnjih godina u sretnoj vezi s kolegom Filipom Šovagovićem, a par se skrivao od javnosti prvih nekoliko mjeseci te i dalje uspješno čuvaju svoju privatnost.

"Čuvamo to na neki način za sebe. Kad nešto i objavim, onda to bude neka gluparija, uvijek gledam kad nešto objavim da to ne bude neki hit da može biti podijeljeno posvuda", ispričala je Nina prošle godine za IN Magazin.

