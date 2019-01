Nina Violić i Filip Šovagović više ne skrivaju svoju ljubav.

Glumica Nina Violić i njezin kolega Filip Šovagović u ljubavnoj su vezi već neko vrijeme. Naime, tri su se mjeseca trudili da njihova veza bude tajna, ali sada više, navodno, ne skrivaju svoj ljubavni odnos.

Nina i Filip dugogodišnji su prijatelji, no čini se da su se toliko slagali da su prijateljstvo podigli na jednu romantičniju razinu.

Njihovi prijatelji navodno ne vjeruju to jer smatraju da je to nezamislivo, no očito su ih krivo procijenili, prenosi Gloria.

Inače, oboje su razvedeni i oboje imaju po jednu kćer iz prošlih brakova. Vole glazbu, bave se istim poslom, pa je lako za zaključiti da imaju puno toga zajedničkoga.