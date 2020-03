Hrvatska manekenka sa stalnom adresom u Milanu bila je na proslavi rođendana bivšeg supruga skupa sa sinom, a bivši par je pokrenuo glasine da su se pomirili.

Manekenka Nina Morić i njezin bivši suprug Fabrizio Corona godinama su zbog svoje burne veze punili novinske stupce, no pomirili su se zbog sina Carlosa Marije te su u dobrim odnosima.

Corona je rođendan proveo u krugu obitelji, a da su on i manekenka skroz izgladili odnose dokazao je posljednjom objavom na svom profilu na Instagramu. Objavio je video s Ninom i sinom, dok ga je bivša supruga ljubila u obraz. Bivši supržnici su tako pokrenuli lavinu komentara te svi nagađaju kako su ponovno par, no to nisu komentirali.

Osim toga, brojni fanovi su Fabrizija osudili jer je proslavio rođendan u trenutku kada je situacija s koronavirusom u Italiji, ali i svijetu, zastrašujuća te su na snazi brojne mjere zabrane kretanja i samoizolacije zbog pandemije koja hara.

"Nemamo puno za slaviti, no u ovom trenutku moramo misliti na druge. Štitim svoju jedinu obitelj koju imam, ženu i sina. Sve će biti u redu", napisao je Corona na društvenim mrežama.

Nina Morić je početkom ove godine bivšeg dečka Luigija Marija Favolosa optužila za zlostavljanje, a kao dokaz je priložila i fotografiju modrica. Hrvatska manekenka sa stalnom adresom u Milanu tvrdila je i kako ju je bivši pokušao ubiti, a on je sve kasnije demantirao.