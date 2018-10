Nina Morić objavila fotografiju iza zatvorskih rešetaka, odjevena u zatvorsku odoru.

Hrvatska manekenka, s talijanskom adresom, koja se proslavila ulogom zavodnice u spotu Rickyja Martina, Nina Morić na Instagramu je objavila fotografiju sebe iza zatvorskih rešetaka.

Tako je još jednom uspjela iznenaditi i šokirati svojih 568 tisuća obožavatelja koji je prate na toj društvenoj mreži, a koji su joj to jasno dali do znanja komentirajući fotografiju.

"Uhvatili su me u pljački trgovine slatkišima u Texasu", napisala je Nina poistovjetivši se s jednom od uloga iz serije "Orange Is the New Black" kojoj su između ostaloga glavna tematika žene koje su se bavile trgovinom drogom.

42- godišnja Nina često šokira javnost, i to svojim nezdravim izgledom, stvarnim problemima s drogom koje je imala, skandaloznom ponašanju, a još uvijek pamtimo i buran razvod od Fabrizia Corone te borbu za skrbništvo nad maloljetnim sinom.