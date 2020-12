Nakon što je potvrdila vezu sa 17 godina mlađim dečkom, manekenka Nina Morić na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj ne nosi ništa.

Jedna od naših najuspješnijih manekenki, Nina Morić (44) na svojem Instagramu je objavila fotografiju na kojoj je potpuno gola.

Slavna Zagrepčanka sa stalnom adresom u Milanu pozirala je okrenuta bočno i strateške dijelove prekrila je električnom gitarom.

“Radije bih uvijek bila sretna nego dostojanstvena”, napisala je u opisu fotke na kojoj je u prvom planu i tetovaža koja simbolizira njezin propali brak s talijanskim "kraljem paparazza" Fabriziom Coronom.

Dok su još bili zaljubljeni, Nina je na ramenu tetovirala "Fabrizio" u srcu, no nakon što ju je on prevario sa starletom Belen Rodriguez, prekrila je njegovo ime i ispod tetovirala ime sina. I Corona je nekoć imao tetovažu s njezinim imenom, no nakon razvoda ga je također prekrio.

Njih dvoje godinama su zbog svoje burne veze punili novinske stupce, no pomirili su se zbog sina Carlosa Marije te su u dobrim odnosima.

Nina je trenutno ljubi 17 godina mlađeg Talijana Marca s kojim je vezu potvrdila sredinom studenog zajedničkom fotografijom na Instagramu.